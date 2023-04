Kickl hatte wegen Unterlassung und Widerruf geklagt – und nun auch beim Oberlandesgericht verloren. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

FPÖ-Chef Herbert Kickl scheiterte erneut mit seiner Klage gegen den PR-Berater Wolfgang Rosam wegen einer von diesem in den Raum gestellten heimlichen Corona-Impfung. Nachdem bereits das Handelsgericht Wien die Klage im Juli 2022 abgewiesen hatte, der STANDARD berichtete, urteilte nun laut "Falter.morgen" auch das Oberlandesgericht (OLG) Wien zu Gunsten des PR-Beraters.

"Es gibt ja ganz böse Zungen, muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber ich habe gehört, er wäre schon geimpft", sagte Rosam im September 2021 beim Sender "oe24.at". Der FPÖ-Politiker hatte darauf reagiert, auf Unterlassung und Widerruf geklagt – und verloren. "Politiker müssen einen höheren Grad an Toleranz zeigen, besonders wenn sie selbst öffentliche Äußerungen tätigen, die geeignet sind, Kritik auf sich zu ziehen", hieß es im Urteil des Handelsgerichts Wien damals.

Kickl muss Verfahrenskosten ersetzen

Nun hat Kickl dem Falter zufolge auch in zweiter Instanz verloren. "Im Hinblick auf das zum damaligen Zeitpunkt in der Öffentlichkeit gegebene große Interesse an der Haltung von Politikern zum Thema ,Covid-Impfung' lag ein berechtigtes Interesse an der inkriminierten Äußerung vor", urteilte das OLG. Zudem habe Rosam das Gerücht nicht erfunden und sich davon distanziert.

Herbert Kickl muss dem PR-Berater Rosam nun Verfahrenskosten von rund 2.354 Euro ersetzen. Eine Anfrage des STANDARD, ob der FPÖ-Chef das Urteil akzeptiere oder plane, Rechtsmittel einzulegen, wurde noch nicht beantwortet. (awie, 17.4.2023)