Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben Montagfrüh erneut Straßenproteste für Maßnahmen gegen die Klimaerhitzung durchgeführt. Hier auf der Wiener Reichsbrücke. Foto: APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

Graz – Die Klebeproteste der Letzten Generation reißen nicht ab. Sowohl in Wien als auch in Graz haben Aktivistinnen und Aktivisten am Montag den Frühverkehr in den Städten blockiert. Die Klimakleber picken derzeit im zweiten Bezirk auf der Vorgartenstraße stadteinwärts, Verkehrsteilnehmer müssen daher mit einigen Verzögerungen rechnen, berichtet die Gratiszeitung "Heute". In Graz wiederum ist der Joanneumring betroffen, wie die steirische Polizei auf Twitter mitteilte. Es sei bereits eine Umleitung für den Frühverkehr eingerichtet worden.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten wurden klebten im Bereich der Reichsbrücke bei der Vorgartenstraße. Foto: APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

Langsames Gehen

Auf STANDARD-Nachfrage heißt es seitens der Polizei Wien, dass "ein paar angeklebte Personen mittlerweile wieder losgelöst" seien. Im Bereich der Reichsbrücke sollen sich demnach noch zwanzig Personen aufhalten, "nicht klebend, sondern gehend" – eine neue Form des Protests, in der sich Personen langsam auf der Fahrbahn bewegen und so den Straßenverkehr blockieren. Wie viele Polizeibeamte vor Ort sind, wurde nicht genannt, es seien "etliche".

"Solange unsere Zukunft von der Regierung völlig kriminell aufs Spiel gesetzt wird, werden wir friedlichen Widerstand leisten", schrieb die Letzte Generation in der Steiermark am Montag in den sozialen Medien. Bereits in der Vorwoche kam es in Graz täglich zu Blockaden des Straßenverkehrs in der Innenstadt. (etom, 17.4.2023)