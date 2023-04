Ganz anders in Saalbach-Hinterglemm. Dort war am Wochenende Saisonschluss und klar definiert, worum es ging. "DJane und Erotikmodel" Micaela Schäfer (Hittitel: "Blasmusik") "heizte" laut Krone.at der "Party-Meute" ein. Das war aber noch nicht alles. DJ Robin ("Ich hab' 'n Puff / Und meine Puffmama heißt Layla / Sie ist schöner, jünger, geiler") war da und Pazoo: "Das österreichische DJ-Duo produzierte zuletzt für die deutsche Ex-Pornodarstellerin und Ballermann-Göttin Mia Julia Brückner einen Song. In Salzburg nahmen sie gemeinsam die Single 'schlechte Manieren' auf und drehten im Anschluss auch gleich ein Musikvideo dazu – in dem sich Brückner als Domina zeigt", vermeldete Krone.at. Und: "Die drei Zipfelbuben Timo Schulz, Dirk Ostermann und Florian Flesch gaben sich im Starchen Stadl ein Stelldichein." Bei so viel Zunftbrunft kommt doch Freude auf! Saalbach-Hinterglemm vermarktet sich übrigens mit dem Werbe-Claim "Home of Lässig". Die Kurve muss man erst einmal kriegen.