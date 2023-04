Das vergangene Wochenende war sehr niederschlagsreich. Foto: Getty Images/iStockphoto/Pusteflower9024

St. Pölten/Neusiedl am See – In höheren Lagen in Niederösterreich ist die Lawinengefahr nach dem niederschlagsreichen Wochenende auch am Montag als erheblich eingeschätzt worden. Stufe drei auf der fünfteiligen Skala galt nach Angaben des Warndienstes in den Ybbstaler Alpen sowie im Gippel-Göller- und im Rax-Schneeberggebiet jeweils über einer Seehöhe von 1.500 Metern. Darunter wurde die Gefahr als mäßig (Stufe zwei) angesehen.

Dieselbe Warnstufe wurde am Montag für die gesamten Türnitzer Alpen und das Semmering-Wechselgebiet ausgegeben. In den Gutensteiner Alpen herrschte hingegen geringes Risiko (Stufe eins).

"Gewisse Entspannung" im Seewinkel

Im burgenländischen Seewinkel haben die Regenfälle der vergangenen Tage zu einer leichten Entspannung der Situation geführt. Zwar ist der Wasserstand des Neusiedler Sees weiterhin auf einem historischen Tiefststand, die Landwirtschaft muss die Aussaat aktuell aber zumindest nicht bewässern.

Zuletzt ausgetrocknete Lacken wie der Darscho oder die Lange Lacke und auch der Zicksee waren durch den starken Regen übers Wochenende oberflächlich gefüllt. "Eine leichte Entspannung ist da, aber die Lacken sind nicht komplett dicht, denn durch die Trockenheit und Hitze ist der Untergrund stark aufgerissen", stellte Christian Sailer, Leiter der "Task Force Neusiedler See", im Gespräch mit der APA fest. Versickerung und Verdunstung durch die wieder angesagten höheren Temperaturen würden bald wieder greifen. Das System befinde sich laut Sailer noch nicht in einem Zustand, in dem das Wasser gehalten wird.

Die Aufnahme zeigt den ausgetrockneten Zicksee Anfang April. Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Was den Neusiedler See betrifft, befindet sich der Wasserstand mit aktuell 115,09 Metern über Adria am Montag weiterhin unter dem Vorjahresniveau und damit auf dem Tiefststand. Der Regen habe aber zumindest eine "gewisse Entspannung" gebracht, freute sich Sailer über das "verregnete Wochenende". Auch der Zubringer Wulka sei nun besser gefüllt. "Für die ganze Gegend war der Regen wichtig", denn anders als im Vorjahr müssten die Landwirte die frisch ausgesäten Samen derzeit nicht beregnen. (APA, 17.4.2023)