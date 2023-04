Das vergangene Wochenende war sehr niederschlagsreich. Foto: Getty Images/iStockphoto/Pusteflower9024

St. Pölten – In höheren Lagen in Niederösterreich ist die Lawinengefahr nach dem niederschlagsreichen Wochenende auch am Montag als erheblich eingeschätzt worden. Stufe drei auf der fünfteiligen Skala galt nach Angaben des Warndienstes in den Ybbstaler Alpen sowie im Gippel-Göller- und im Rax-Schneeberggebiet jeweils über einer Seehöhe von 1.500 Metern. Darunter wurde die Gefahr als mäßig (Stufe zwei) angesehen.

Dieselbe Warnstufe wurde am Montag für die gesamten Türnitzer Alpen und das Semmering-Wechselgebiet ausgegeben. In den Gutensteiner Alpen herrschte hingegen geringes Risiko (Stufe eins). (APA, 17.4.2023)