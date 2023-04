Der 42-Jährige ist aus Filmen wie "Crazy, Stupid, Love" oder "La La Land" bekannt. Jetzt spielt Barbies Boyfriend Ken. Foto: AP / Jaap Buitendijk

Was haben die Schauspielerinnen Sandra Bullock, Rachel McAdams und Eva Mendes gemeinsam? Sie alle waren einmal mit ihrem Kollegen Ryan Gosling romantisch involviert. Die Beziehung zu Eva Mendes ist sogar noch intakt, das Paar hat zwei Töchter, seit 2011 herrscht emotionale Stabilität im Hause Gosling.

Weiße, heterosexuelle Star-Stabilität, in der jetzt aber gerade ein bisschen Wirbel aufgetaucht ist. Das hat mit einem der kommenden Filme von Ryan Gosling zu tun. Er spielt den Ken in Barbie, einer Komödie von Greta Gerwig, am Drehbuch hat auch noch Noah Baumbach mitgeschrieben. Man kann also etwas Reflektiertes erwarten, keinen trivialen Kult um das Puppen-(Ex-)Paar, an dem der Spielzeugkonzern Mattel die Rechte hält.

Gosling sei zu alt, heißt es nun, oder noch spezifischer: Er sei zu straight. Denn die LGBTQ-Community reklamiert Ken schon lange für sich. Dass sich Gosling in einem vorab veröffentlichten Foto mit hellblond gefärbten Haaren zeigt, bestätigt nur die Skepsis vieler, die in den sozialen Medien das Sagen haben und sich mit der Puppenevolution beschäftigen.

Zwischen Independent und Mainstream

Zum Alter ist zu sagen, dass Ryan Gosling derzeit 42 Jahre alt ist, errechenbar aus dem Umstand, dass er im November 1980 in Kanada geboren wurde. Die Figur passt auch zu Ken, denn Gosling ist leptosome 1,84.

Berufsjugendlichkeit wurde ihm auch beruflich in die Wiege gelegt, er fiel mit 13 in der Disney-Sendung The Mickey Mouse Club zum ersten Mal auf. Seinen seriösen Durchbruch hatte er 2001 mit The Believer, wo er einen jüdischen Neonazi spielte. Von da an ging alles ganz schnell, in einer smarten Bewegung zwischen Independent-Kino und Mainstream. Mit Derek Cianfrance arbeitete er zweimal, bei Blue Valentine und The Place Beyond the Pines (vielleicht seine beste Rolle bisher), mit Nicolas Winding Refn machte er Drive, in dem das ikonische Potenzial von Gosling besonders stark zur Geltung kam.

Musiker und Restaurantbesitzer

Die Komödie Crazy, Stupid, Love machte ihn zum designierten Musterschwiegersohn. Und dann kam La La Land (2016), wo ihm Damien Chazelle das ganze Pathos eines Jazzmusikers unterschob (wo der Jazz doch eigentlich schwarz ist). Seine weißen Privilegien kompensiert Ryan Gosling mit Sozialreisen nach Darfur oder in den Kongo, seine Begabung zeigt er auch als Musiker. Wer ihn treffen will, hat eine kleine Chance in dem marokkanischen Restaurant Tagine in Beverly Hills. Das gehört Gosling. (Bert Rebhandl, 17.4.2023)