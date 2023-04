In dieser Galerie: 2 Bilder Ab dem kommenden Jahr können Britinnen und Briten erst ab Paris in den Orient-Express zusteigen. Foto: Belmond/Matt Hind Den Kundinnen und Kunden sei die mehrstündige Wartezeit, die durch ein neues, von der EU geplantes Einreisesystem entstehen wird, nicht zuzumuten, argumentiert der Betreiber des Luxuszugs, Belmond. Foto: Belmond/Matt Hind

Ende Legende. Nach mehr als 40 Jahren wird der Venice-Simplon-Orient-Express ab kommendem Jahr Großbritannien den Rücken kehren. Das hat der Betreiber des legendären Luxuszugs, Belmond, vor kurzem bekanntgegeben. Genau genommen geht es um die Teilstrecke London-Folkestone. Diese sei nicht mehr "kundentauglich", heißt es. Der Grund: massive Verzögerungen bei der Überquerung des Ärmelkanals.

Seit den 1980er-Jahren konnten britische Passagiere auf der Insel die stilvolle Reise in den legendären Art-déco-Waggons bequem ab London-Victoria nach Folkestone antreten, um von hier mit einem Busservice zum Ärmelkanal nach Festlandeuropa gebracht zu werden. Nach der Passage ging die Luxuszug-Etappe dann in Calais weiter – bis nach Paris, wo der Orient-Express auf der angestammten Kernroute Richtung Süden und Südosten Europas erst richtig loslegt. Für viele britische Gäste stellte diese Etappe auf der Insel den Start ins teure Abenteuer dar.

Nicht mehr tragbar

Zu Ostern aber spitzte sich die Situation auf dem Ärmelkanal derart zu, dass bei Belmond offensichtlich der Entschluss reifte, den UK-Service alsbald komplett einzustellen. Wegen der durch den Brexit notwendigen Sicherheitskontrollen war es in Dover zu rund 14-stündigen Wartezeiten gekommen.

Bei Belmond befürchtet man, dass sich die Verzögerungen für die in der Regel gut betuchte Kundschaft noch verschlimmern könnten. Eine Sprecherin des Unternehmens meinte gegenüber dem "Observer": "Wir wollen jedes Unterbrechungsrisiko wie Verspätungen und verpasste Verbindungen für unsere Gäste vermeiden." Man wolle bestmöglichen Service bieten, "so nahtlos und entspannt wie möglich", weshalb die neuen Vorschriften bei der Überquerung des Ärmelkanals offensichtlich nicht mehr tragbar sind. Jedenfalls im Sinne eines Luxusanbieters. Immerhin kostet ein Abteil in einem der aus dem Jahr 1929 stammenden Waggons zwischen 3.530 und 10.100 Pfund (also knapp 4.000 bzw. 11.400 Euro) pro Person, wie der "Guardian" vorrechnet.

Stempel genügt nicht mehr

"Wir müssen unseren Betrieb im Jahr 2024 anpassen, um auf die verschärften Pass- und Grenzkontrollen zu reagieren", meinte die Sprecherin weiter. Hintergrund der Entscheidung scheint vor allem das biometrische Ein- und Ausreisesystem (EES) zu sein, das die EU einführen will. Kommen soll es voraussichtlich ab 2024. Ab dann werden die allermeisten Personen, die den Ärmelkanal überqueren und keinen Wohnsitz in der EU haben, beim Grenzübertritt Fingerabdrücke und Gesichtserkennungsdaten abgeben müssen. Ein Stempel im Pass genügt dann nicht mehr.

Laut "Guardian" ist die Reisebranche skeptisch, ob das neue System dann reibungslos und ohne noch längere Wartezeiten funktionieren wird. Bei Belmond hat man daher vorsorglich die Notbremse gezogen. Wer als Brite in Paris in den Orient-Express steigen will, muss also schon bald auf eigene Faust dorthin gelangen. Das Risiko für Verspätungen und damit verbundene Ärgernisse trägt dann nicht mehr Belmond. (dpa, red, 17.4.2023)