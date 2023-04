Leslie Feist hat nach sechs Jahren ein neues Album veröffentlicht. Ihr bestes ist es nicht. Foto: Mary Rozzi

Die Hoffnung schläft zuletzt ein, aber sie schläft. Wenn Ihnen das nächste Mal am Hipster-Markt Ihres Vertrauens der Kopf in den Milchkaffe fällt, war möglicherweise das neue Album von Feist der Auslöser. Es heißt vielversprechend Multitudes, erweist sich aber als vieltönige Eintönigkeit.

Der Opener gibt sich noch bockig. Nicht gut, aber immerhin so, dass die Neugierde bis zum zweiten aufrechterhalten bleibt, es ist schließlich Feist. Aber der zweite ist dann der erste, der einem die Lider in Richtung Turnschuh zieht: Klampf, klampf, und dann diese originär weibliche Form des Stimmbruchs, in Höhen, in die die Jungs nie vordringen, und wo sich die Stimme expressiv überschlägt. So als sei jemand am Gipfel der Bedeutungsschwere angelangt. Das ist längst zum Manierismus verkommen, sogar ans Auto-tune hat man das ausgelagert. Aber nicht Feist, bei ihr wird selbst gejapst.

Leslie Feist hat nach sechs Jahren Pause ein neues Album veröffentlicht. Die Kanadierin ist im Alternative-Music-Bereich eine große Nummer. Das begann 2004 mit dem Überraschungserfolg ihres Albums Let It Die. Dem folgte 2007 Reminder, dass nicht zuletzt wegen des Sing-along-Songs 1234, erfolgreich war, mit dem Apple damals einen iPod und die Auktionsplattform Ebay sich selbst bewarb.

Nicht sehr wählerisch

Das war zwar ein bisserl uncool, schließlich entstammt Feist der Independent-Szene, war Mitglied der Band Brocken Social Scene, und da galt das Verscherbeln von Musik an Konzerne als böse. Andererseits befand sich die Musikindustrie gerade in einer schwierigen Phase, da waren viele Musikerinnen und Musiker nicht wählerisch, wenn ihnen jemand Geld geboten hat.

Feist wurde ein sympathischer Star. Sie wurde in eine Welt gespült, die nicht ihre war, wie sie bis heute gern erzählt. Zugleich konnte sie sich damit ein Haus im sonnigen Kalifornien leisten, das schattige Kanada verlassen und von ihrer Musik gut leben, das wollen doch alle Musikusse.

Hader und Zugeständnisse

In den folgenden Veröffentlichungen spiegelte sich diese Ambivalenz, dieser Hader. Einerseits wollte sie Songwriterin sein, andererseits galt es für das große Publikum zu liefern. Sie musste sie Zugeständnisse machen, doch die Hits blieben zusehends aus, wie so oft unter solchen Umständen. Die Veröffentlichungsabstände wurden größer, der Markenpflege tat das nicht gut, aber die Strahlkraft des Namens Feist schien lange ungebrochen. Und jetzt das: Multitudes ist das sechste Album der 47-jährigen.

Entstanden ist es unter dem Eindruck dreier biografischer Zäsuren. Einmal die Pandemie, dann starb Feists Vater und sie wurde Mutter einer Adoptivtochter. Trauriges und Schönes, schwere Themen, all das hat Multitudes gespeist, aber es ist nicht viel, was dabei herauskommt.

Das meiste ist im Folk verwurzeltes Geklampfe, das stellenweise mit elektronischem Krimskrams behübscht wird, ohne dass sich deshalb sein Wiedererkennungswert erhöhen würde. Über weite Strecken schlurft Feist durch ätherische Skizzen.

Geborgte Wickel

Aber die vielen Vergleiche mit der großen Joni Mitchell? Ächz. Was man darüber denkt, darf man gar nicht hinschreiben. Feist zirpt über Womankind, flötet und haucht sich durch Become the Earth oder wippt meditativ durch Calling All The Gods. Lernt da jemand auf Schamanin um? Mittendrinnen zeigt Borrow Trouble ansatzweise, was die Frau einmal ausgemacht hat, da zuckt sie nachgerade aus und schreit mit "Shut Up!", was man sich schändlich selbst schon gedacht hat.

Repräsentativ für Multitudes ist es nicht. Das sind die langatmigen Leiderlieder, die in intimen Konzerten entstanden sein sollen. Ob sich das Publikum davon mittlerweile erholt hat? Hoffentlich waren die Kaffeehäferl gepolstert. (Karl Fluch, 18.4.2023)