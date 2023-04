Dass das Leben endlich ist, wird einem mit zunehmendem Alter mehr und mehr bewusst. Je nach Naturell beginnt man sich früher oder später darüber Gedanken zu machen, was man noch alles unbedingt erleben möchte, solange man auf der Welt ist. Festgehalten wird derlei für gewöhnlich auf einer tatsächlich erstellten oder auch nur im Kopf geführten "Bucket-List".

Einmal im Leben Fallschirmspringen – für manche Menschen ein Fixpunkt auf der Bucket-List. Foto: Getty Images/Geber86

Was man erleben will, bevor man "den Löffel abgibt"



Der Terminus "Bucket-List" geht auf den Begriff "to kick the bucket" zurück – also "den Löffel abgeben". Eine breitere Bekanntheit erreichte das Phänomen durch den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2007 (dt. Titel: "Das Beste kommt zum Schluss"), in dem Jack Nicholson und Morgan Freeman sich als Krebskranke dieser Thematik widmeten.

Der Inhalt einer solchen Liste reicht meist vom kleinen Ziel bis zum großen Traum. Häufig stehen darauf Erfahrungen und Erlebnisse, die man zumindest einmal im Leben machen will, aber auch Orte, an denen man einmal gewesen sein möchte. Haben die einen konkrete Länder als Reiseziel, sind es bei den anderen bestimmte imposante Sehenswürdigkeiten, die sie unbedingt einmal besuchen und mit eigenen Augen sehen wollen. Andere wünschen sich Waghalsiges, vom Bungeesprung an einer außergewöhnlichen Location bis zum Kugelfisch-Dinner.

Die Themen auf einer Bucket-List können vom Wunsch nach persönlichem Lebensglück, dem Erreichen eines Adrenalinkicks oder dem Gedanken der Weltverbesserung inspiriert sein. Inwiefern die Umsetzung dieser Träume und Pläne tatsächlich gelingt, ist freilich eine Frage der Zielstrebigkeit und der Konsequenz. Es gibt auch Menschen, die das Thema Bucket-List eher als Gedankenexperiment und Eisbrecher nutzen und andere danach fragen, weil sie diese besser kennenlernen wollen. Schließlich sagt die Liste einiges darüber aus, welche Prioritäten jemand generell setzt, wie idealistisch er ist und wie hochtrabend seine Träume und Wünsche sind. Auf jeden Fall kann eine Bucket-List dazu beitragen, den Umstand der eigenen beschränkten Lebenszeit besser anzunehmen und die Jahre, die einem voraussichtlich noch bleiben, in vollen Zügen zu genießen und mit so viel Lebensqualität wie möglich zu füllen.

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie klare Vorstellungen von Ihrer Bucket-List – und was steht darauf? Haben Sie diese nur im Kopf oder auch schriftlich festgehalten? Ändert sich der Inhalt dieser Liste häufig? Und was sind die fünf wichtigsten Punkte, die Sie unbedingt in diesem Leben noch realisieren wollen? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 17.4.2023)