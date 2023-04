Ob Karl Alfred Erber im Vorjahr tatsächlich der Allerletzte war, kann Andreas Maier nicht sagen. Nicht mit absoluter Bestimmtheit. Und das, schmunzelt der Sprecher des Vienna City Marathon (VCM), liege nicht daran, dass sich Erber mit einem oder einer anderen am 24. April 2022 ein hartes Duell um die "rote Laterne" des Wiener Stadtmarathons geliefert habe: Fotofinish-Finish war es keines, als der in der europäischen Marathonszene weltberühmte St. Pöltener in dem für ihn typischen rosa Dress nach 42,2 Kilometern vor dem Burgtheater die Ziellinie überquerte – nach exakt sechs Stunden, 16 Minuten und 45 Sekunden.

Karl Alfred Erber beim Zieleinlauf. Heuer startet er in Wien zum 14. Mal. privat

Rund zweieinhalb Minuten zuvor (Zielzeit: 6:14:21) war der offiziell Vorletzte, der Deutsche Matthias Just, eingelaufen. Da hatte Costas Matola (Kenia), der Sieger des 39. Wiener Stadtlaufes 2022 (2:06:53), Medaille und Pokal längst abgeholt. Außer ein paar Handvoll Zusehern und ganz wenigen "Offiziellen" waren nur noch die Abbauteams vor Ort. Das ist der Grund, wieso Maier ad hoc nicht sagen, kann, ob Erber wirklich Letzter war: "Offiziell ist sechs Stunden nachdem der letzte Starter oder die letzte Starterin im Rennen ist, Zielschluss", erklärt Maier, "dann beginnt der Abbau." Weil der aber dauert, stehen die Zeitnehmungssensoren meist noch eine Zeitlang am Streckenrand. "Wenn da noch jemand kommt, steht er oder sie auch noch in der Wertung."

Am 24. April 2022 waren das genau eine Läuferin und ein Läufer: die Italienerin Danielle Pezzarini (6:19:11 – allerdings per App gemessen) und – ganz regulär – Alfred Biela. Der, das nur nebenbei, ist VCM-Urgestein: Der heuer 71-Jährige war seit 1984, dem ersten Wien-Marathon, immer dabei.

Doch auch Erber ist Legende: Der 52-Jährige läuft beinahe jedes Wochenende einen Marathon. Um die 250 sollten es mittlerweile sein. Am 23. April 2023 wird Erber zum 14. Mal in Wien starten — und hat eines fix vor: nicht Letzter zu werden. Obwohl er betont, damit kein Problem zu haben: Erber ist geradezu traditionell immer unter den Schlusslichtern. Seine 230. Langdistanz (Ende März in Rauchwarth) finishte er mit sechseinhalb Stunden. Die Woche davor hatte er in Barcelona aber immerhin an der Sechs-Stunden-Marke gekratzt. Der St. Pöltener trägt es mit Humor: "Natürlich wäre ich gerne schneller. Aber ich erspare es anderen gerne, Letzter zu sein."

Ansporn und Motivation

Geht es nach Andreas Maier, wird das dem Mann in Pink am 23. April nicht gelingen. Denn die VCM-Macher haben sich etwas einfallen lassen, das man anderswo so nicht findet: Offizielle Schlussläufer – und natürlich Schlussläuferinnen – sollen die langsamsten der Langsamen begleiten, anspornen und motivieren. Und ihnen jene Wertschätzung zukommen zu lassen, die jeder und jede verdient, der oder die sich auf eine Langdistanz macht. "Vor allem sollen sie die Angst nehmen, mutterseelenallein so lange unterwegs zu sein" (Maier).

Und "lang, wirklich lang", betont er, kann auch ein Halbmarathon sein: Via Instagram lud der VCM am 7. März ein, sich als Schlussläuferin oder -läufer zu bewerben. Wenige Tage später hatten sich über ein Dutzend Personen gemeldet, die bereit waren, ihren Lauf zu opfern. "Wir haben fünf ausgewählt. Zwei Frauen und drei Männer. Drei für den Marathon, zwei für die Halbdistanz."

Die Idee, erklärt der VCM-Sprecher, habe man aber von anderen übernommen, "weil das wirklich sympathisch und charmant ist." Freilich nicht von einem der "großen" Läufe, sondern einem kleinen, niederschwieligen Bewerb: dem "Parkrun". Der findet seit 2004 jeden Samstag um Punkt neun Uhr an (mittlerweile) über 2.000 Orten auf der ganzen Welt statt. Gratis – aber mit Zeitnehmung – rennt man eine Fünf-Kilometer-Strecke. In Wien seit Herbst 2021 im Donaupark. Und auch hier hält sich streng an eine der Gepflogenheiten der Londoner Lauf-Gründer: Damit niemand Letzter wird, gibt es einen Schlussläufer oder eine Schlussläuferin. In Wien ist das meist Helen. Mit ihrem Hund Finn.

Schlussläuferin Helen mit Hund Finn beim "Parkrun". privat

Beim VCM wird aber nicht die "Parkrun" Schlussspaziererin vor dem "Besenwagen" (das Synonym für den unmittelbar hinter den letzten Kämpfenden dahinzuckelnden Tross von Straßenreinigung, Rettungs- und Polizeifahrzeugen) unterwegs sein, sondern unter anderen die Potsdamerin Monique Hoppe: Die 40-jährige IT-Expertin hat Marathonerfahrung, weiß aber genau deshalb, dass ihr Traum vom Wiener Stadtlauf aufgrund einer Verletzung in einer für sie zufriedenstellenden Zeit heuer nicht funktionieren kann.

In etwas mehr als sechs Stunden "müsste es aber machbar sein: Wenn ich anderen da auch noch helfen kann: Umso besser!" Und da sie immer schon davon geträumt habe, Wien zu besuchen, lacht die zweifache Mutter, habe sie die Chance "natürlich sofort ergriffen: Eine Stadtwanderung ohne Autoverkehr – gibt es etwas Schöneres?" Dazu komme die Neugierde: "Wer sind die Menschen am Ende eines solchen Laufes? Was treibt sei? Was sind ihre Geschichten?"

Monique Hoppe tritt als Schlussläuferin beim Wien-Marathon an. privat

Ganz ähnlich sieht es auch Stefan Janott. Obwohl er Wien sehr gut kennt – schließlich lebt und arbeitet der 41-Jährige hier. Der erfahrene Zwei-Stunden-Halbmarathoni freut sich "auf einen schönen 21-Kilometer-Stadtspaziergang: Wien aus einer ganz andere Perspektive", und er will auch "etwas zurückgeben", erklärt er: "Ich kenne dieses Gefühl, wenn alles wehtut und man nimmer will: Mich retten da immer die Zuschauer am Streckenrand. Das Anfeuern, dieses 'Du kannst das!'. Wenn sie den Namen auf der Startnummer lesen – und rufen!" Nicht nur bei Start und Ziel, sondern dort, wo es "zach" und mühsam ist – und niemand klatscht oder jubelt.

Stefan Janott will als Schlussläufer "etwas zurückgeben". privat

Wien ist in dieser Hinsicht "weltberühmt". Leider. Während bei Stadtläufen anderswo das Publikum an der Strecke auch noch nach Stunden dicht gedrängt steht, ist in Wien abseits der Hotspots (Start, Stadionallee, Oper und Ring beim Ziel) kurz nach dem Durchlaufen der Elite bald wenig bis nichts mehr los. Schlimmer: Mit mitleidigen bis blöden Kommentaren von "Sitzriesen" ist zu rechnen. Da nicht alleine zu sein hilft.

Anderswo ist das anders. Bei den tatsächlich "großen" Stadtläufen, wo der Letzte nicht wie Karl Alfred Erber Platz 3.780 belegt, sondern die Zahl der echten Marathonis um den Faktor zehn höher ist: Wenn in Berlin der "Kehrwagen" (ein Reisebus, der beim Brandenburger Tor die unterwegs Eingesammelten ausspuckt, damit sie aus eigener Kraft noch die Ziellinie überqueren können) durch ist, ist das Rennen vorbei. Aber nur auf dem Papier: Noch ein oder zwei Stunden später sieht man Männer und Frauen im Laufgewand Richtung Ziel gehen. Oder schleichen. Egal: Passanten feuern an, Kellner reichen Wasser, Polizisten halten den Quellverkehr auf.

2017 beim Boston-Marathon: Die letzte Läuferin wird eskortiert von Polizeimotorrädern. privat

Nicht nur an der Spree: Als in Boston 2017 Stunden nach Zielschluss der "last man standing" und dann auch noch die "last woman running" eskortiert von Polizeimotorrädern ins (längst abgebaute) Ziel kamen, liefen die Menschen aus den Lokalen, jubelten, applaudierten – und begleiteten auf den letzten Metern. Toll. Aber "offizielle Marathon-Schlussläufer" gibt es nirgendwo: "Die", ist VCM-Sprecher Andreas Maier zu Recht stolz, "hat nur Wien." (Tom Rottenberg, 18.4.2023)