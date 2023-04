Am Mittwoch findet das 22. Kirschenhainfest in Wien statt. Auch in anderen Teilen des Landes finden sich die japanischen Bäume

Foto: Gerald John

Wien – Am Mittwoch findet das Kirschenhainfest auf der Wiener Donauinsel statt – es ist das inzwischen 22. seiner Art. Dieses Jahr reist nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder eigens eine japanische Delegation aus dem Partnerbezirk Katsushika in die Donaustadt, um daran teilzuhaben.

Seit Frühlingsbeginn sieht man die weißrosa Kirschhaine auch an anderen Orten der Stadt blühen. In Japan findet das alljährliche Kirschblütenfest (Japanisch: "Hanami") bereits Ende März statt. Die Bäume im 22. Bezirk sind ein Teil der insgesamt 1000 Stück, die Japan der Stadt Wien anlässlich des Tausend-Jahr-Jubiläums Österreichs im Jahr 1996 als Geschenk übergeben hat. 150 stehen dort, der Rest wurde in der Stadt verteilt gepflanzt, etwa auf dem Mexikoplatz oder im Fuchupark.

Foto: Gerald John

Floridsdorf in Wien



Der Setagayapark im 19. Bezirk verwandelt sich im April in ein weißrosa Blütenmeer. Die Anlage mit ihren Quellbecken, turmartigen Pagodenbauwerken, dem Teehaus und Bambuszaun zieht auch Japanerinnen und Japaner sowie österreichische Japan-Fans an. Der Name des Parks geht auf die Städte-Partnerschaft Döblings mit dem Tokioter Stadtbezirk Setagaya zurück. Auch Katsushika und Floridsdorf haben ein Abkommen geschlossen: In dem Tokioter Bezirk stehen Gedenksteine aus Österreich, auch eine Straße wurde dort nach dem Wiener Bezirk benannt: "Floridsdorf-dori st".

Salzburgs Kirschbäume, die als Geschenk der Stadt Kawasaki gepflanzt wurden. Foto: Stefanie Ruep

Auch in Salzburg blühen die Kirschbäume: Dort schmücken die Bäume der Sorte Taihaku den Kurgarten entlang der Rainerstraße. Der kleine Kirschenhain mit den vier Meter hohen und etwa 15 Jahre alten Bäumen war 2017 ein offizielles Dankeschön der Stadt Kawasaki für die Hilfe, die ihre Partnerstadt Salzburg bei der Wiedererrichtung der Muza-Konzerthalle geleistet hat. Das Haus war 2011 bei einem großen Erdbeben zerstört worden. Der Bürgermeister von Kawasaki, Norihiko Fukuda übergab die Krischbäume persönlich im Zuge eines Salzburg-Besuchs. Die japanische Stadt ist seit 1992 Partnerstadt von Salzburg. (Anna Giulia Fink, Stefanie Ruep, 19.4.2023)