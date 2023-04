Yarra Valley, Australien

Das Yarra Valley im Süden Australiens, Victoria, lockt jährlich tausende Besucherinnen und Touristen an. Was zum einen am Wein liegt – 80 verschiedene Weinkeller gibt es dort – und zum anderen an der natürlichen Schönheit des Tals. Es liegt zudem nur eine Autostunde von der Metropole Melbourne entfernt und bietet sich somit als Destination für einen Tagesausflug für alle Städtereisenden an. Mit dem Heißluftballon kann man sich einen hübschen Überblick über das Yarra Valley mit seinen Weingärten, Wasserfällen und Wäldern verschaffen.

Serengeti-Nationalpark, Tansania

Im Herzen Afrikas, mitten in der Savanne, erstreckt sich ein Flecken Erde, der von der Schönheit und Einzigartigkeit der Natur bestimmt wird: der Serengeti-Nationalpark. Kaum ein Ort bietet eine derartige Vielfalt, was sowohl die Landschaft als auch die Fauna betrifft. Das Gebiet erstreckt sich über trockene Wüste bis hin zu üppig grünem Grasland. Bevölkert wird der Nationalpark von Raubtieren wie Löwen, Leoparden, Flusspferden, Hyänen oder Wildhunden ebenso wie von Pflanzenfressern wie Zebras, Elefanten, Giraffen oder Gazellen.

Kein Wunder, dass der Serengeti-Nationalpark eines der beliebtesten Ziele für eine Heißluftballonfahrt ist. Dank niedriger Flughöhe kommen Reisende der eindrucksvollen Tierwelt Afrikas so nah wie selten. Bei Sonnenaufgang stehen die Chancen zum Entdecken ganzer Herden besonders hoch, während sich kurz vor Sonnenuntergang der Himmel über der endlosen Savannenlandschaft in ein orangerotes Spektakel verwandelt.

Toskana, Italien

Fruchtbare Weinfelder, die im leuchtenden Grün erblühen, der Duft von Zitrone, Thymian und Rosmarin in der Luft und elegante Zypressen, die sich an den Straßenrändern reihen: Die Toskana zählt zu den beliebtesten Destinationen, wenn es um Heißluftballonfahrten geht. Und so schwebt man über Weinreben und Olivenhainen, während die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwindet. Wer lieber mittelalterliche Städte bestaunt, der kann mit dem Heißluftballon über Siena, Florenz oder Verona fahren.

Wadi Rum, Jordanien

Das Wadi Rum, das Tal des Mondes, ist ein ganz besonderer Ort im Landesinneren von Jordanien. Ein unberührter Flecken Erde, der einsam und abseits der Zivilisation zu liegen scheint. In der Ferne ist nichts als eine Hügellandschaft zu erkennen, die im Staub der orangeroten Wüste eingehüllt ist, während man über rote Felsformationen dahingleitet – ein beinahe surreales Szenario.

Vang Vien, Laos

Unter Backpackern und Feierlustigen für hemmungslose Partynächte und wilde Tubing-Abenteuer bekannt, beeindruckt der Vang Vien in Laos aber vor allem mit seiner Landschaft. Eine grüne Oase aus dichtem Dschungel, Palmen, Bergketten und Felsformationen aus Sandstein, die aus der Vogelperspektive betrachtet noch faszinierender ist.

Teotihuacan, Mexiko

40 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt liegt die antike Ruinenstadt Teotihuacan. Mit ihren zahlreichen Tempeln und Pyramiden zieht der Hotspot jährlich Tausende von Touristinnen und Touristen an. Die Artefakte und die Umgebung lassen sich auch mit dem Heißluftballon von oben erkunden.

Queenstown, Neuseeland

Im Outdoor-Hotspot Queenstown auf Neuseelands Südinsel lohnt es sich, für eine Ballonfahrt früh aufzustehen: Spätestens wenn die ersten Sonnenstrahlen zwischen den schneebedeckten Bergen hervorschauen und die Wasseroberfläche des klaren Wakatipu-Sees zum Glitzern bringen, wird das jedem Ballon-Passagier bewusst.



Segovia, Spanien

Auf einem Felsplateau gelegen und umgeben vom Hochgebirge Sierra de Guadarrama erstreckt sich die mittelalterliche Stadt Segovia. Nur wenige Kilometer von Madrid entfernt, ist sie ein beliebtes Ziel für Tagesausflügler. Highlights der Stadt sind die zahlreichen romanischen Kirchen, die jährlich Touristen und Pilger anlocken. Die kann man auch gut vom Heißluftballon aus bewundern.

Kappadokien, Türkei

Foto: imago images/GocherImagery

Einer der bekanntesten Orte für eine einzigartige Fahrt im Heißluftballon ist die Region Kappadokien in der Türkei und das dank außergewöhnlicher Felsformationen, endloser wüstenartiger Landschaften, grüner Täler und steinerner Feenkamine. Im Ballon schwebend kann man beobachten, wie die aufgehende Sonne ein orangerotes Spektakel veranstaltet, während hunderte Heißluftballons wie kleine Lampions am Himmel umherfliegen.

Albuquerque, USA

Foto: AP/Jerry Larson

Wer ein Heißluftballon-Spektakel erleben möchte, der sollte im Oktober Flüge nach Albuquerque buchen. Die Stadt in New Mexico, im Südwesten der USA, lockt zu dieser Zeit Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt mit der neuntägigen Albuquerque International Balloon Fiesta.

Für die Feierlichkeiten reisen jährlich rund 600 verschiedene Gruppen an, um ihre Ballons zu präsentieren. Knapp einer Million Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, das von einem Kinderprogramm über Live-Musik bis hin zu Streetfood reicht. Wer früh genug da ist, darf vielleicht sogar beim Start eines Ballons helfen. Für besonders interessierte Fans gibt es zudem das Discovery Center, in dem man alles rund um das Thema Heißluftballon erfährt. In der "Welthauptstadt der Ballonfahrten" kann man aber nicht nur zusehen, sondern selbstverständlich auch selbst mitfahren. (red, 19.4.2023)