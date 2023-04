John Romero, Teil des legendären "Doom"-Entwicklerteams, ist auch in Österreich immer wieder mal als Speaker auf Konferenzen zu sehen. Seine Ehefrau, Brenda Romero, arbeitete unter anderem an den Scripts der "Jagged Alliance"-Spiele mit, außerdem war sie Lead Designerin für "Playboy: the Mansion" und "Dungeons & Dragons: Heroes". Dass sich in einem solchen Haushalt allerlei Nerd-Merchandise ansammelt, versteht sich von selbst. Und derzeit zelebrieren die Romeros ihren Frühjahrsputz, im Rahmen dessen sie allerlei mehr oder weniger wertvolle Sammlerstücke auf Ebay verkaufen.

John Romero teilt im Kontext des Aufräumens auf Twitter regelmäßig die neuen Stücke, die auf der Auktionsplattform landen. Unter dem Account "the_romero" finden sich naturgemäß einige dinge rund um das "Doom"-Franchise , wie etwa das oben angeführte Lanyard, eine Actionfigur und ein Roman zu "Doom" aus dem Jahr 1995, der laut Klappentext von Robert A. Heinleins "Starship Troopers" inspiriert wurde. Wohlgemerkt: der Roman "Starship Troopers", nicht der gleichnamige Film – der kam erst 1997 in die Kinos.

Für 91 Dollar wird auch ein Tuch mit okkulter Symbolik angeboten, das Herr Romero mit einem breiten Grinsen darbietet.

Foto: John Romero

Die wahren Schätze finden sich aber auf dem anderen Account der Gaming-Familie, "agmak". Hier werden alte, teils noch originalverpackte Spiele zu teils vierstelligen Preisen angeboten.

Darunter etwa eine Version von "Pac-Man" für knapp 1.500 Dollar, eine originalverpackte N64-Version von "Starfox" für knapp 2.100 Dollar, eine origainlverpackte SNES-Version von "Robocop 3" für knapp 1.000 Dollar, eine SNES-Version von "Chester Cheetah Wild Wild Quest" für knapp 2.200 Dollar, eine knapp 2.000 Dollar teure Version von "Die kleine Meerjungfrau", eine 3.000 Dollar teure SNES-Version von "Super Godzilla" – und das wohl teuerste Produkt der Kollektion: "Streets of Rage" aus dem Jahr 1992, für den Sega Game Gear, noch immer originalverpackt. Dafür wollen die Romeros knapp 6.000 Dollar haben.

Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte und ohnehin nur wegen "Doom" vorbeigeschaut hat, dem sei auch Romeros Discord-Channel empfohlen. Denn auf diesem hat er vor wenigen Wochen eine Original-CD von "Doom 2" verschenkt. Handsigniert und natürlich mit Pentagramm. Was auch sonst? (red, 17.4.2023)