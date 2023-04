Wenn alles gutgeht, soll Starship 24 um 15 Uhr abheben. Foto: SpaceX

Das US-Raumfahrtunternehmen Space X trifft letzte Vorbereitungen für den ersten Flug seines bisher leistungsfähigsten Raketensystems. Das Starship – höher als die Freiheitsstatue – erwartet am Space-X-Weltraumbahnhof Starbase nahe Boca Chica, Texas, seinen Start zu einem kurzen, aber mit Spannung erwarteten Testflug bis nahe an den Erdorbit. Aktuell ist der Lift-off für Montag 15 Uhr MESZ (9 Uhr Ortszeit) vorgesehen, das Startfenster bleibt laut Space X 150 Minuten lang geöffnet. Die Live-Übertragung des Starts beginnt um 14.15 Uhr MESZ.

Livebilder von den Startvorbereitungen. NASASpaceflight

Ob der Start tatsächlich stattfindet, ist allerdings ungewiss. Das Wetter an der texanischen Golfküste sieht zwar gut aus, doch schon am Sonntag bereiteten Winböen dem Space-X-Team Kopfzerbrechen – mögliche Terminänderungen für den Launch wurden angedeutet. Space X nannte Reservestartfenster am Dienstag und Mittwoch zu ungefähr denselben Zeiten. Prototypen des Starship haben in den letzten Jahren bei fünf Testflügen eine Höhe von bis zu zehn Kilometern erreicht, der Super Heavy Booster jedoch hat den Boden noch nie verlassen.

Das Starship (der obere dunkle Teil) hat bereits einige Testflüge hinter sich, für den Booster darunter ist es eine Premiere. Foto: SpaceX

Zweimal das SLS

Das Starship ist das bislang ehrgeizigste Raketenprojekt von Elon Musks Firma Space X: Mit einer Höhe von 120 Metern und einem Startgewicht von rund 5.000 Tonnen stellt das Transportsystem das größte und leistungsstärkste Raumschiff der Raumfahrtgeschichte dar. In ihrer jetzigen Form ist die Starship-Rakete fast doppelt so stark wie das Space Launch System (SLS) der Nasa, das im November seinen ersten unbemannten Flug in die Erdumlaufbahn absolvierte und das Nasa-Raumschiff Orion auf eine zehntägige Reise um den Mond und zurück schickte.



Starship soll deutlich mehr Fracht fassen können, bis zu 100 Tonnen würde man damit in den Erdorbit heben können, so Space X. Langfristig soll Starship Astronauten zum Mars bringen, so die Hoffnung. Kurzfristiger könnte das System laut Nasa aber auch in ihrem Mondprogramm Artemis integriert werden. Ob und wann das sein könnte, hängt wohl auch vom Ausgang des anstehenden Testflugs ab.



Erster Super-Heavy-Flug

Das Starship setzt sich aus zwei Stufen zusammen, aus einem riesigen Booster, genannt Super Heavy, und dem eigentlichen Starship. Für den aktuellen Test kommen die Prototypen Starship 24 und Booster 7 zum Zug. Sowohl Super Heavy als auch Starship sind für eine vollständige Wiederverwendung ausgelegt – im konkreten Fall jedoch werden Booster 7 und Starship 24 nur einmal fliegen: Die beiden Komponenten sollen getrennt voneinander sanft im Meer niedergehen und nicht auf dem Festland oder einem "Drohnenschiff" landen, wie es die ersten Stufen der SpaceX-Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy bereits erfolgreich tun.

Schema des Starship-Testflugs. Grafik: SpaceX

Der gesamte Flug soll ab Start rund 90 Minuten dauern und Starship von der Starbase über den Golf von Mexiko nach Osten über Asien hinweg führen, bis er nach einer Dreiviertelrunde um den Erdball in der Nähe von Hawaii im Pazifik endet. Die 33 Raptor-Triebwerke der ersten Stufe, angetrieben von einem Methan-Flüssigsauerstoff-Gemisch, werden 169 Sekunden nach dem Start abgeschaltet. Drei Sekunden später trennt sich Booster 7 von Starship 24 und kehrt mit einigen neu gestarteten Raptor-Motoren zurück in Richtung Texas. Acht Minuten nach dem Start soll Stufe eins rund 30 Kilometer vor der Küste im Golf von Mexiko im Meer "landen".

Beinahe im Orbit

Die Starship-Oberstufe besitzt sechs Raptor-Triebwerke. Nach rund drei Minuten Flugzeit sollen diese anspringen und das Raumschiff weiter in den Osten bringen, bis sie nach 560 Sekunden abgeschaltet werden. Dadurch wird Starship 24 die Erde nicht vollständig umrunden. In einer Höhe von etwa 240 Kilometer erreicht das Raumschiff beinahe eine Geschwindigkeit, um in den Orbit zu kommen (für eine niedrige Erdumlaufbahn wäre das 28.160 Kilometer pro Stunde).

Nach einem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre mit hoher Geschwindigkeit soll Starship dann gut 100 Kilometer nordwestlich von der hawaiianischen Insel Kauai wassern – vorausgesetzt, alles verläuft bis dahin nach Plan.

Dass dieser Fall eintritt, daran mag wohl auch der Chef persönlich nicht so ganz glauben. In einem Austausch mit Journalisten via Twitter teilte Elon Musk am Sonntag seine Gedanken zum Start: Die Chance, dass es zu einer Verzögerung komme, sei groß, wenn während des Countdowns etwas Ungewöhnliches auftrete. Auf die Frage, was seine größten Sorgen seien, meinte Musk: "Meine Liste ist ellenlang, aber meine größte Sorge ist es, die Rampe nicht in die Luft zu jagen." Ein Erfolg sei alles, bei dem die Rampe einigermaßen heil bleibe. (tberg, 17.4.2023)