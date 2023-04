Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Der ORF solle nicht geschwächt, sondern nur neu positioniert werden. Das wünscht sich ProSiebenSat1Puls4-Chef Markus Breitenecker – bereits seit Jahren. Am Montag wiederholte er seine Ideen für einen dualen Rundfunkmarkt bei der Medienenquete der Neos im Parlament. Der ORF solle vom Konkurrenten zum Kooperationspartner der Privaten werden. Die wahren Konkurrenten verortet Breitenecker ohnehin woanders – etwa im Silicon Valley. Statt seine Inhalte über Plattformen wie Tiktok oder Facebook zu transportieren, sollte der ORF damit die österreichischen Medien beliefern, schlägt Breitenecker vor. "Die Hälfte des Marktes wird von internationalen Giganten dominiert, und beim Rest konkurriert man untereinander noch."

Breitenecker: ORF bei Werbeeinnahmen beschneiden

Die neue Haushaltsabgabe werde dem ORF ab der Einführung 2024 pro Jahr Einnahmen zwischen 750 und 820 Millionen Euro bringen, schätzt Breitenecker. Derzeit generiert der ORF über die GIS-Gebühren rund 670 Millionen pro Jahr. Im Gegenzug für die laut Breitenecker zu erwartenden Mehreinnahmen soll der ORF bei der Werbung beschnitten werden. Das würde den Privaten zugute kommen. Im Moment sei der ORF aufgrund seiner Gebührenfinanzierung und Werbemöglichkeiten "stark privilegiert".

Die Medienpolitik befinde sich in einer "Sackgasse": "Den ORF zu schwächen bedeutet, den Medienmarkt zu schwächen. Ihn zu stärken bedeutet eine unüberwindbare Hürde für die Privaten." Man müsse stärker in Richtung Content-Sharing denken. Es gebe bereits positive Signale in puncto Kooperation zwischen dem ORF und den Privaten. Und: Es sei "verrückt", für Youtube einen Jugendkanal zu produzieren, "warum nicht für Puls 4?", fragt Breitenecker.

Wenn man sich vor Augen führe, dass Medienhäuser wie der "Kurier" oder die "Kleine Zeitung" Sparpakete schnürten, sehe man, dass der Medienmarkt enorm unter Druck sei. "Die privaten Medien müssen Menschen kündigen, im ORF ist noch nie jemand gekündigt worden", so Breitenecker. Kündigungen werde es wohl auch in seiner Sendergruppe geben.

Thurnher: Weniger ORF-Werbung heißt nicht mehr für Private

Von "Fantasiezahlen" spricht hingegen ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher, wenn sie auf Breiteneckers vermutete Einnahmen des ORF via Haushaltsabgabe repliziert. Es stehe noch gar nicht fest, wie viel der ORF tatsächlich bekommen werde. Grundsätzlich erhalte er nur so viel Geld, wie er für die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags benötige. Den ORF in seinen Werbemöglichkeiten weiter zu beschränken hält sie naturgemäß für einen Fehler. Die Werbegelder würden nicht in Richtung der privaten Medien und Verleger wandern, sondern zu den Plattformen wie Facebook und Youtube.

"Schwache Onlineangebote öffentlich-rechtlicher Medien spülen kein Geld in die Kassen privater Anbieter", glaubt Thurnher. Sie spielt auf Verhandlungen der Regierung über eine ORF-Gesetzesnovelle an, wobei mehr Möglichkeiten für den ORF im digitalen Raum diskutiert werden. Zum Ärger der österreichischen Verleger, die Reglementierungen bei ORF.at fordern. Im Raum steht, dass mit der Gesetzesnovelle der Textanteil auf der reichweitenstärkste Online-Nachrichtenseite des Landes – ORF.at – reduziert werden könnte.

Beschränkungen der "blauen Seite", wie ORF.at bezeichnet wird, würden nicht dazu führen, dass die Leserinnen und Leser massenhaft Abos bei anderen, privaten Medien abschließen, ist Thurnher überzeugt.

Novy: Öffentlich-rechtliche Medien weiterentwickeln

Leonard Novy, Direktor des in Deutschland angesiedelten Instituts für Kommunikations- und Medienpolitik, wies in einer Keynote darauf hin, dass die gesellschaftliche Akzeptanz und die politische Unterstützung für öffentlich-rechtliche Medien schwinde. Das System befinde sich an einer kritischen Weggabelung. "Heute entscheidet sich, ob wir in zehn Jahren noch gesellschaftlich relevante Medien haben", meinte er. Gäbe es keine öffentlich-rechtliche Medien, müsste man sie aber erfinden. "Aber dann würde man sie heute ganz anders bauen", so Novy.

Derzeit beobachtet er einen "Trend zur Selbstkommerzialisierung", den es zu korrigieren gelte. Nicht nachvollziehen könne er das "De-facto-Verbot" für den ORF, für Social Media zu produzieren. Den Auftrag des ORF anhand von Plattformen zu definieren erscheint ihm angesichts der zunehmenden Medienkonvergenz als "realitätsfern". So verliere der ORF seine Anschlussfähigkeit, meinte Novy. Ändern könnte dies die Medienpolitik, die ja derzeit an einer ORF-Digitalnovelle feilt. Nicht gearbeitet wird dabei an einer Gremienreform. Diese täte dem ORF und dem Land aber gut, so Novy mit Blick auf die ORF-Stiftungsräte, von denen über 50 Prozent als ÖVP-nah gelten.

Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger zeigte sich am Anfang der Enquete überzeugt davon, dass eine lebendige, vielfältige Medienlandschaft, die möglichst unbeeinflusst arbeiten kann, ein "essenzieller Baustein für die Demokratie" sei. In den vergangenen Jahren sei jedoch wenig in diese Richtung gearbeitet worden. Viel mehr werde darüber diskutiert, wie man Medien beeinflussen könne. Daher sei es nun dringend notwendig, über Medienpolitik zu sprechen – nicht zuletzt, da die Medienwelt mit Umwälzungen konfrontiert sei und in Österreich unter "extremem Druck" stehe.

"Die Situation ist dramatisch, ein Sparpaket jagt das nächste." Die Politik habe mit ihrer verfehlten Medienpolitik die falschen Anreize gesetzt, sagte Henrike Brandstötter, Mediensprecherin der Neos. "Eine Gesellschaft ohne Medien ist eine schlechte Gesellschaft, das wollen wir nicht."

(omark, APA, 17.4.2023)