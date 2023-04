Durch die Zeit reisen zu können ist ein uralter Traum der Menschheit – und ein beliebtes Motiv in der Science-Fiction. Aber sind Zeitreisen mehr als ein fantastisches Hirngespinst?

Dazu hat die moderne Physik einiges zu sagen: Aktuelle Theorien zeigen nicht nur Möglichkeiten auf, wie wir in die Zukunft reisen könnten. Sie enthüllen vielmehr sogar, dass viele von uns regelmäßig kleine Zeitreisen unternehmen – wenn auch in so geringem Ausmaß, dass es niemandem auffällt.

Mit Reisen in die Vergangenheit sieht es ganz anders aus. Welche Erklärungen es dafür gibt, was Zeit überhaupt ist und was Albert Einstein mit alldem zu tun hat, diskutieren Tanja Traxler und David Rennert in der aktuellen Folge von "Rätsel der Wissenschaft". (red, 19.4.2023)