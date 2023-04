Als grünen Diesel bezeichnen die Wiener Linien den Holzdiesel, mit dem der erste Bus nun einmal auf dem Rollenprüfstand gefahren ist. Auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage in der Simmeringer Haide hat die Wien Energie mit Forschungspartnern Diesel aus Waldhackgut, Abfällen und Klärschlamm gewinnen können. Langfristig wäre eine Idee, die Busflotte der Bundeshauptstadt mit diesem alternativen Treibstoff zu betreiben.

Noch fährt der Bus der Wiener Linien nur auf dem Prüfstand. Foto: Wiener Linien

Zukunftsvision: Diesel aus Abfall und Holz

Die Anlage sei die erste ihrer Art, in der aus dem Holz und den Abfällen erst ein Synthesegas hergestellt und aus dem dann Diesel erzeugt wird. "Mit einem Megawatt Leistung ist die Pilotanlage bereits in einem industrienahen Maßstab gebaut – also im letzten Stadium vor einer Großanlage im Realbetrieb. Künftig könnte eine solche Anlage im Industriemaßstab bis zu zehn Millionen Liter grünen Treibstoff pro Jahr erzeugen und damit bis zu 30.000 Tonnen fossiles CO2 einsparen", heißt es von den Wiener Linien. Und zehn Millionen Liter Diesel, das ist auch ungefähr die Menge, die die Busse der Wiener Linien im Jahr brauchen. Aktuell dürfen dem Diesel allerdings nur 25 Prozent des im Labor erzeugten Treibstoffs beigemengt werden. Das kann sich aber noch ändern, bis die Anlage im großen Stil anlaufen sollte.

Infografik zur Erzeugung von Holzdiesel. Foto: Wiener Linien

Gleichzeitig stellen die Wiener Linien ihre Flotte aber auch auf andere Energieformen um. Neun Linien werden auf den Betrieb mit E-Bussen vorbereitet, auf der Linie 39A werden künftig Wasserstoff-Brennstoffzellen-Busse fahren.

Nova-Rock-Zubringerbus

Ganz so weit ist man bei den landeseigene Verkehrsbetrieben Burgenland noch nicht. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und startete im Jahr darauf mit der ersten Buslinie. Inzwischen sind es derer zwölf, die vor allem das Südburgenland an den Norden und Wien, aber auch an Graz anbinden. Und an das Nova-Rock-Festival – das man ja von Westen her gut mit der Bahn erreichen kann, vom Südburgenland aus aber nur mühsam.

Das Nova-Rock-Shuttle im Überblick. Foto: Verkehrsbetriebe Burgenland

Vom 8. bis 10. Juni wird es deshalb eine eigene Buslinie geben, die täglich quer durchs Burgenland fährt. Abfahrt ist um 10.35 Uhr in Jennersdorf, dann geht es über fixe Stationen wie Güssing, Oberwart, Oberpullendorf, Mattersburg, Eisenstadt und Neusiedl am See nach Nickelsdorf – und rund eine Stunde nach Ende des letzten Konzerts wieder zurück. Weitere Stationen, die auf der Strecke liegen, werden nach einer entsprechenden Anmeldung angefahren. Diese Möglichkeit wird gemeinsam mit der des Ticketkaufs Ende April auf der Homepage der Verkehrsbetriebe online gehen.

Höherer Takt am Wochenende zum Familypark

Ein ähnliches Service wird es auch am zweiten Juli-Wochenende zu den Konzerten in Eisenstadt geben, verspricht Burgenlands Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ), wo am 6. Juli Seiler und Speer spielen, am 7. Juli der "Butterfly Dance" stattfindet und am 8. Juli die "Lovely Days" gefeiert werden.

Seit 1. April fährt zudem die Linie 285 von Eisenstadt nach Mörbisch an Wochenenden öfter und mit größeren Bussen. Maßgeblich dafür ist nicht, dass jetzt der Andrang zum Neusiedler See so gestiegen wäre, der Grund dafür liegt vielmehr zwischen den beiden Endstationen – der Familypark in St. Margarethen. "Gerade in der Sommersaison waren im vergangenen Jahr Busse mit Ziel Familypark zeitweise überfüllt. Hier steuern wir jetzt auf den nachfragestärksten Kursen entgegen, indem wir an Wochenenden und Feiertagen für Fahrten in den Familypark mit einem Zwei-Stunden-Takt und dem Einsatz von 15-Meter-Bussen das Angebot deutlich ausweiten", erklärt Dorner.

ÖVP sieht Verkehrspolitik mit der Brechstange

Weniger begeistert vom Engagement des Landes beim Busverkehr ist die ÖVP Burgenland. Weil die SPÖ-Alleinregierung mit der Brechstange gegen die Privatwirtschaft vorgehe, sagt Hans Unger, Verkehrssprecher der ÖVP Burgenland. Dabei geht es ihm gar nicht um die bestehenden und neuen Linien, sondern vor allem um das geplante Aufstocken der Busflotte der landeseigenen Verkehrsbetriebe. "Mit der Anschaffung von 400 Bussen um 134 Millionen Euro Steuergeld der Burgenländerinnen und Burgenländer soll der SPÖ-Einfluss um jeden Preis weiter gesichert werden", heißt es in einer Presseaussendung.

Die Verkehrsbetriebe Burgenland wollen das Angebot ausweiten und neue Busse anschaffen. Die ÖVP ist dagegen. Statt eine Konkurrenz zu den burgenländischen Busunternehmen aufzubauen, solle man sie lieber unterstützen. Foto: Verkehrsbetriebe Burgenland

Die ÖVP fürchtet um Jobs und die Betriebe im Land. "Es wäre weitaus sinnvoller, burgenländische Busunternehmen beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mit ins Boot zu holen, anstatt ihnen steuergeldfinanzierte Konkurrenz zu machen", erklärt Unger und ist davon überzeugt, dass er sich so schützend vor die heimischen Verkehrsunternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stelle.

Nicht nur Letzteres darf man kritisch betrachten, werden bei einem Ausbau der Busflotte doch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht, als das jetzt der Fall ist. Zudem heißt es aus dem Büro des Verkehrslandesrats Dorner, dass der Fokus darauf liege, den öffentlichen Verkehr im Burgenland auszubauen, die 400 Busse aber lediglich als Obergrenze für die Maßnahmen in den nächsten Jahren angedacht wurden. Und wie auch beim Projekt der Bast, der Burgenländischen Anruf-Sammeltaxis, die in den nächsten Jahren im ganzen Land dafür sorgen sollen, dass der öffentliche Verkehr auch in kleinen Orten funktioniere, werde das Land mit lokalen Betrieben zusammenarbeiten, heißt es aus dem Büro des Verkehrslandesrats. (Guido Gluschitsch, 20.4.2023)