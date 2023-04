Ivona Brandić ist Professorin an der TU Wien und Leiterin der Forschungsgruppe für High Performance Computing Systems. Seit 2016 ist sie Mitglied der Jungen Akademie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die Junge Akademie der ÖAW versammelt herausragende Nachwuchswissenschafter:innen aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Twitter: @ya_oeaw.

An der ÖAW ist Ivona Brandić zudem Mitglied der Arbeitsgruppe Digitalisierung, die sich seit 2018 aus einer multidisziplinären Perspektive mit den Prozessen der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft auseinandersetzt. Seit 2021 ist sie Vorstandsmitglied im Zentrum für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen (CAIML) an der TU Wien. Sie ist Fakultätsmitglied im Vienna Center for Engineering in Medicine (ViCEM).



Beiträge im Junge-Akademie-Blog spiegeln die Meinung der jeweiligen Autorin oder des jeweiligen Autors, nicht die der Jungen Akademie insgesamt wider.

Fußnoten

