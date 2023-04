Für bestimmte Zielgruppen würden Gratis-PrEP-Medikamente die Neuinfektionsrate deutlich senken, ist Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) überzeugt. Foto: imago images/Future Image

HIV ist in Österreich weiterhin präsent, jährlich werden rund 300 bis 400 Infektionen neu diagnostiziert. Neben der Verhütung mit Kondomen schützt vor diesem Ereignis die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP). Sie ist in Österreich mit ärztlicher Verschreibung in Apotheken erhältlich und kostenpflichtig. Ein kostenloser und einfacher Zugang würde das Risiko bestimmter Zielgruppen deutlich senken, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Montag und kündigte diesbezüglich Gespräche an.

Eine vom Gesundheitsministerium beauftragte Evaluierung durch das Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) habe die hohe Wirksamkeit von PrEP bestätigt. "Prävention ist ein Schlüssel für die Zukunft unseres Gesundheitssystems", betonte Rauch. "Das muss allen Partnern im Gesundheitssystem ein gemeinsames Anliegen sein." Er will Gespräche über eine mögliche Umsetzung aufnehmen.

Wenn eine HIV-Infektion rechtzeitig behandelt wird, haben Betroffene die gleiche Lebenserwartung wie die Gesamtbevölkerung, heißt es weiter. Für HIV-negative Personen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko biete PrEP eine Möglichkeit, sich zu schützen. Dafür sind in der Europäischen Union ein Arzneimittel sowie entsprechende Generika zugelassen. Ein weiteres Präparat befindet sich im Zulassungsverfahren durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Die Weltgesundheitsorganisation WHO, UNAIDS – das Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids – und die ECDC, das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten der EU, empfehlen, PrEP allen Personen mit erhöhtem Risiko zugänglich zu machen.

Wichtig für gefährdete Personengruppen

Vom AIHTA wurden 17 internationale Studien ausgewertet, mit dem Ergebnis, dass die orale Einnahme von PrEP bei bestimmten Personengruppen eine hohe Wirksamkeit aufweist. Dies gelte vor allem bei Männern, die Sex mit Männern haben, sowie bei Personen, die HIV-negativ sind, aber in einer Partnerschaft mit einer HIV-positiven Person leben. Insgesamt konnte die tägliche Einnahme von PrEP die HIV-Infektionsrate bei diesen Zielgruppen jeweils um 75 Prozent reduzieren.

In Österreich nutzen nach Einschätzung des AIHTA rund 3.000 Personen PrEP, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Derzeit ist die Prophylaxe nur auf Privatrezept erhältlich. Ausgewählte Apotheken bieten die Präparate zu einem reduzierten Preis an. Die monatlichen Kosten dafür beginnen bei rund 60 Euro und werden von der Sozialversicherung nicht erstattet. Präventionsmaßnahmen, unter die auch die PrEP fällt, gehören nicht zum klassischen Leistungsspektrum der allgemeinen Krankenversicherungen. (APA, 17.4.2023)