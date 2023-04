Es wäre nicht das erste Mal, dass Sunak wegen der finanziellen Interessen seiner Frau Schwierigkeiten bekommt. Foto: IMAGO/i Images

London – Die konservative britische Regierung kommt nicht aus den Negativschlagzeilen: Der Beauftragte für die Einhaltung des Verhaltenskodex für Abgeordnete hat eine Untersuchung gegen Premierminister Rishi Sunak eingeleitet. Wie aus einem Eintrag auf der Webseite des Parlaments in London vom Montag hervorgeht, geht es um eine mutmaßlich versäumte Deklarierung eines Interessenkonflikts. Britische Abgeordnete müssen Nebeneinkünfte ab einer Summe von 100 Pfund (rund 113 Euro) angeben.

Im konkreten Fall soll es um Anteile gehen, die Sunaks Ehefrau Akshata Murty an einer Kinderbetreuungsagentur hält. Das meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine ungenannte Regierungsquelle. Die Agentur von Murty soll von einer geplanten Regierungsmaßnahme profitieren. Ob Sunak gegen den Verhaltenskodex verstoßen hat, steht noch nicht fest und ist Inhalt der Untersuchung.

Sunak wegen Steuertricks seiner Frau unter Druck

Es wäre nicht das erste Mal, dass Sunak wegen der finanziellen Interessen seiner Frau Schwierigkeiten bekommt. Das Paar war im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten, als bekannt wurde, dass Murty von einem legalen Sonderstatus profitierte, der ihr erlaubte, Steuern in Indien statt in Großbritannien abzuführen. Sie hielt damals laut BBC einen 0,9-prozentigen Anteil im Wert von rund 500 Millionen Pfund an der Software-Firma Infosys, die ihr Vater mitbegründet hat. Murty sparte damit Schätzungen zufolge Steuern in Millionenhöhe in Großbritannien. Sunak war damals Finanzminister. Den Sonderstatus gab seine Frau nach dem Bekanntwerden ab. (APA, 17.4.2023)