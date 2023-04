Die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (hier auf einem Foto aus dem Jahr 2021) ist zurückgetreten. Sie erklärte, für ihre Politik nicht den Rückhalt der SPD-Fraktion im Landtag gehabt zu haben. Foto: Imago/Metodi Popow

Für den Rücktritt einer Landesministerin ist das Medienecho in Deutschland ziemlich groß. Aber es ist auch nicht irgendeine kaum bekannte Bildungsministerin, die am Montag ihr Amt aufgegeben hat, sondern die Ehefrau des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, Britta Ernst.

Sie saß von 2011 bis 2014 als Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft, war dann Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und von 2017 an Bildungsministerin in Brandenburg. In der Landeshauptstadt Potsdam, wo das Paar auch lebt, hatte sie ihren Dienstort.

Zumindest der ist nun Geschichte. In einer persönlichen, schriftlichen Erklärung räumte Ernst ein, dass sie für ihre Politik nicht den Rückhalt der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag gehabt habe.

Umwandlung von Planstellen

In Brandenburg herrscht akuter Lehrermangel. Ernst hatte daher vorgeschlagen, 200 Planstellen für Lehrer in Stellen für Verwaltungsfachkräfte und Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen für Schulen umzuwandeln. Dafür sollten Schulen beim Personal kürzen – zulasten von Förder- und Ganztagsangeboten.

Widerstand hatte es nicht nur bei Schulen und Eltern gegeben, sondern auch in der SPD-Fraktion. Am Montag, bei einem neuerlichen Gespräch, blieben die Fronten hart. Daraufhin informierte die 61-jährige Ernst Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über ihren Rücktritt.

Ihre Pläne, heißt es in der Erklärung, hätten "leider nicht die Unterstützung der SPD-Landtagsfraktion gefunden". Und weiter: "Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir die anstehenden Herausforderungen nur mit maximaler Geschlossenheit bewältigen werden. Diese Geschlossenheit ist nicht mehr gegeben."

Steffen Freiberg folgt nach

Am Nachmittag erhielt Ernst von Woidke ihre Entlassungsurkunde. Der Ministerpräsident dankte ihr mit den Worten: "Sie hat das Amt in schweren Zeiten – ich denke hier nur an die Corona-Pandemie – mit Weitblick und ruhiger Hand ausgeführt." Ernst betonte in einem kurzen Statement, dass Potsdam ihr Lebensmittelpunkt geworden sei. Nachfolger an der Spitze des Ministeriums wird der bisherige Staatssekretär Steffen Freiberg (SPD).

Ernst tritt nicht oft als Begleitung des Kanzlers in Erscheinung. Als Scholz im Bundestagswahlkampf 2021 im Talk mit der Zeitschrift "Brigitte" gefragt worden war, ob seine Frau zurücktreten werde, sollte er ins Kanzleramt einziehen, gab er folgende Antwort: "Ich finde das ehrlicherweise eine Frage, die mich empört, wenn ich das so sagen darf." (Birgit Baumann aus Berlin, 17.4.2023)