Mühlviertler Slow Food: Der Daumen ist mit das wichtigste Handwerkszeug des Salamimeisters. Mit leichtem Druck wird festgestellt, ob der heikle Reifeprozess der Salami – der mitunter bis zu zehn Wochen dauern kann – erfolgreich abgeschlossen ist. Werner Dedl

Wer wo und wann genau die Salami erfunden hat, lässt sich heute nur schwer sagen. Faktum ist aber, dass die fleischigen Wurzeln auf italienischen Gefilden liegen. Auch wenn sich Ungarn und Franzosen redlichen bemühen: Die wahre Heimat der rötlichen Rohwurst, die ursprünglich aus Eselfleisch hergestellt wurde, war, ist und bleibt Italien. Dort findet sich der gemeine Wurstfan im Salamiparadies wieder. Die schnittfesten Würste werden an salzhaltiger Luft getrocknet. Je südlicher man kommt, umso schärfer wird’s am Jausenbrett. Berühmt sind die Salami Milano und Felino. Für die Felino aus der Nähe von Parma werden nur Schweinefleisch und Rückenspeck hoher Güte verarbeitet. Für die Milano werden Schweine- und Rindfleisch getrennt zerkleinert und vermengt, damit der Speck schön weiß bleibt.

Mühlviertler Alternative

Doch wer nicht in Bella Italia beheimatet ist oder im letzten Sommerurlaub das Auto mit Salamistangen entsprechend gut gefüllt hat, muss Alternativen schaffen. Und sollte dabei einen lukullischen Blick ins oberösterreichischen Mühlviertel werfen. Dort findet sich nämlich in der kleinen Ortschaft Katsdorf eine wurschtige Geschichte der besonderen Art: ein bayrischer Fleischer, der der Liebe wegen nach Oberösterreich gezogen ist und ab 2014 seine berufliche Bestimmung in der Produktion von Biosalami im Edelschimmelkleid gefunden hat.

Alles durchschaubar

Die schmale Straße führt vorbei an Wiesen und Äckern hin zu einem mächtigen Vier kanter, der einst Teil einer Landwirtschaftsschule war. Dort hat Erwin Saller selbst kräftig Hand angelegt und aus dem verstaubten Geräteschuppen einen Salami-Schaubetrieb geschaffen. Auf rund 260 Quadratmeter werden heute edelschimmelgereifte Biosalami- und Schinkenprodukte wie der Landrohschinken Prosciutto hergestellt. Durch den Schaubetrieb werden die Freunde der Edelwürste natürlich persönlich geführt. Es braucht Fachexpertise – gilt es doch etwa so entscheidende Fragen wie jene, warum Bakterien eine ganz wichtige Rolle spielen und die Salami ordentlich schwitzen muss, zu beantworten.

Erwin Saller entspricht rein optisch nicht dem klassischen Bild eines bayrischen Traditionsfleischers: kein Bär von einem Mann, keine Hände so groß wie Tennisschläger, kein Latz vor der breiten Brust, der noch die Spuren der letzten Schlachtungen trägt.

Vielmehr setzt der Wahl-Mühlviertler an diesem Vormittag auf die feine Klinge und schneidet mit einem scharfen Messer in dem rustikal-modernen Schaubetrieb seine jüngste Kreation in verzehrtaugliche Scheiben: Und tatsächlich mundet die Entensalami. Der Fleischer sieht sich gern als kreativer Handwerker. "Salamimachen ist die große Kunst des Wurstmachens. Das kann nicht jeder. Und genau deswegen habe ich mich dafür entschieden", erzählt Saller, der mittlerweile an einem großen Holztisch Platz genommen hat. Und getreu seinem Motto – "Weil’s nicht wurscht ist" – beginnt für den gebürtigen Bayer eine gute Salami bereits auf der Weide.

Heikler Reifeprozess

Saller setzt auf Mühlviertler Bioschweine, die viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Und passendes Futter bekommen: "Mais ist zum Beispiel ganz schlecht. Er treibt zwar das Wachstum der Tiere enorm voran, ist aber negativ für die Speck- und Fettqualität."

Und damit ist auch die erste und wahrscheinlich wichtigste Lektion gelernt: Die Salami braucht entsprechend Zeit, um zur Köstlichkeit zu reifen. Vor dem oft monatelangen Abhängen wird zunächst der Fleischwolf angeworfen. Zwei Drittel Fleisch und ein Drittel Speck werden zerkleinert, mit Salz und frischen Biogewürzen gemischt und abgefüllt. De facto ist jede Salami ein Einzelstück. Nach alter Tradition wird sogar noch mit Wurstgarn abgebunden. Einen Metallclip aus maschineller Herstellung sucht man bei den Saller-Produkten vergeblich.

Die eigentlich heikle Phase beginnt in einem sogenannten Reifeschrank bei gut 25 Grad und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dort besteht zunächst eine Impfpflicht. Injiziert werden Reifekulturen, und es wird Zucker zugesetzt. Der chemische Zusammenschluss lässt die Milchsäurebakterien entsprechend sprießen und bildet so die Grundlage für den Edelschimmel. Gerastet und gereift wird dann in einem großen Trockenraum – der sogenannten Blackbox. Dort gilt es, oft über Wochen, Wasser zu lassen und entsprechend viel Gewicht zu verlieren. Saller hat einst in einer kleinen Metzgerei im bayrischen Osterhofen nahe Deggendorf gelernt. Das Geschäft gibt es heute längst nicht mehr. Doch die Philosophie der Handarbeit – das Wissen, was eigentlich drinnen ist – trägt der gelernte Fleischereitechniker heute noch tief verwurzelt in sich.

Foto: Werner Dedl

Weiß ist die Wurscht

Gewachsen ist die Liebe zur Handarbeit auch im Zuge der weiteren beruflichen Stationen des Salamimachers: "Ich war über Jahre bei mehreren großen deutschen Fleischkonzernen beschäftigt. Ich habe jeden Tag miterlebt, wie dort gearbeitet wird. Wie die Tiere in Massen vergast werden und große Teile des Fleisches oft eine mindere Qualität aufweisen, weil die Tiere vor der Schlachtung so viele Angst- und Stresshormone ausschütten."

Verständlich, dass Erwin Saller mit seiner Manufaktur heute auf Qualität und nicht auf Quantität setzt. Verkauft werden die weiß-pelzigen Spezialitäten neben dem Standort in Katsdorf vor allem in heimischen Bioläden und kleinen Delikatessengeschäften.

Doch bei aller Liebe zu seiner Frau, dem Mühlviertel und der Hartwurst scheint doch dann und wann die "boarische" Lebensart durchzubrechen. Regelmäßig lädt Saller nämlich in seinem Betrieb zum White Friday. Statt eine Salami zu verzehren, werden dann Weißwürste gezuzelt. (Markus Rohrhofer; 18.4.2023)