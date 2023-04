Die berühmteste Kettenraucherin ihrer Politikerinnengeneration als Gegenstand der Reflexion über Israel und jüdische Identität: Golda Meir (in der Doku "Golda"). Levy David GPO

Tom Segev ist ein gefragter Israel-Erklärer. Der Historiker und Journalist eröffnet diese Woche das Jüdische Filmfestival Wien mit einer Festrede. Es steht heuer im Zeichen Israels. Das 75. Jubiläum der Staatsgründung ist Schwerpunkt der Festivalausgabe unter dem Motto "Israel – Realität & Utopie". In vielen Festivalfilmen spiegeln sich die verschiedenen Aspekte des Landes wider, vom Musikfilm Prophets of Change bis zur Kibbutz-Doku Apples and Oranges: "Vielfältig, kontrastreich und divers – von ultraorthodox bis freizügig-liberal, von kämpferisch bis friedensbewegt – all das ist Israel." Und dem Jüdischen Filmfestival Wien ist dabei auch "wichtig, Initiativen vorzustellen, die sich gegen Krieg und Feindschaft und für ein gewaltfreies Miteinander engagieren".

Seit 1991 wagt das Festival die Gratwanderung zwischen ernster Erinnerungskultur und jüdischem Humor. Beides zieht sich auch dieses Jahr wieder durchs Programm. Neben dem Jubiläum ist auch dem Warschauer Ghetto-Aufstand 1943 ein Gedenken gewidmet. Der Film Who Will Write Our History? von Roberta Grossman erzählt vom geheimen Archiv im Ghetto, das der Historiker Emanuel Ringelblum in Zeitkapseln vergraben hat.

Viel blauer Dunst

Aus den mehr als 30 Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilmen stechen mehrere Biografien prägender israelischer Politiker heraus. Neben David Ben-Gurion finden sich Filme zu Yitzhak Rabin und Golda Meir. Die berühmte Kettenraucherin wird bald in einem Biopic mit Helen Mirren im Kino zu sehen sein und hier in der Doku Golda vorgestellt.

Rabin, the Last Day dagegen fokussiert ganz auf die Ermordung des Ministerpräsidenten. Regie-Veteran Amos Gitai kommt zur Premiere nach Wien und ist der zweite Ehrengast des Festivals. Auch sein Ensemblefilm Laila in Haifa wird gezeigt. Doch auch Porträts von Persönlichkeiten abseits der Politik sind im Programm.

Marcel Marceau zum 100. Geburtstag

The Conductor – Marin Alsop stellt die Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchesters vor. Als Kontrast zu ihrem vermeintlichen Alter Ego im Spielfilm Tár kommt sie in der Doku von Bernadette Wegenstein als sympathische Musik-Maestra zu Wort. Als Meister der Stille und Résistance-Kämpfer wird dagegen Pantomime Marcel Marceau zu seinem 100. Geburtstag in L’Art du Silence gewürdigt.

Das unterhaltsame Spielfilmkino ist u. a. mit dem Dustin-Hoffman-Film As They Made Us, der Heiratskomödie Matchmaking und der Mafia-Groteske Hummus Full Trailer vertreten. Das Jüdische Filmfestival Wien im Metro Kinokulturhaus und im Village Cinema Wien pflegt als Publikumsfestival auch 2023 eine betont bunte Auswahl jüdischer Filmkultur. (Marian Wilhelm, 18.4.2023)