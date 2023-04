Lohnt sich das? Mit 40 in Pension? So klappt die Fire-Methode

Gerade in finanziell angespannten Zeiten, wie wir sie gerade erleben, klingt das für viele mit Sicherheit interessant. Die nicht gerade neue Bewegung hatte zuletzt wegen Kryptowährungen und Schwankungen am Finanzmarkt neuen Zulauf bekommen. Warum das so ist und wo die Möglichkeiten und Gefahren von Fire liegen – das erfahren wir in der heutigen Folge von Günter Kornfeller, der unter anderem Lektor an der Wiener Börse Akademie ist. (red, 18.4.2023)