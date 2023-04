Google überarbeitet seine Suche. Foto: Reuters / Arnd Wiegmann

Generative KI, vor allem ChatGPT, hat die Welt im Sturm erobert und das Silicon Valley ordentlich durchgerüttelt. Nur wenige Wochen nach dem Launch des OpenAI-Chatbots reagierte Microsoft Anfang Februar damit, das dahinterstehende Sprachmodell GPT-4 in die Suchmaschine Bing einzubauen – was Google dazu brachte, den Markt mit einem eigenen Chatbot namens Bard zu betreten. Dieser kann derzeit ausschließlich in den USA ausprobiert werden, Google hält sich mit der Verbreitung also stärker zurück als die Konkurrenz.

Weniger zurückhaltend ist Google hinter verschlossenen Türen. Laut einem "New York Times"-Bericht arbeitet der Tech-Konzern einerseits an einer komplett neuen KI-Suchmaschine, mit der die Internetsuche revolutioniert werden soll. Andererseits wird unter dem Projektnamen "Magi" an neuen KI-Features für die altbekannte Google-Suche gearbeitet.

Wünsche voraussagen

Derzeit ist noch unklar, wann die neue Suchmaschine das Licht der Welt erblicken könnte. Die Entwicklung befindet sich der US-Zeitung zufolge noch im Anfangsstadium. Ziel sei allerdings eine deutlich stärkere Personalisierung des Nutzungserlebnisses. Zum Beispiel soll das System basierend auf Suchanfragen lernen können, welche Wünsche Userinnen und User haben. Außerdem sei geplant, Listen mit vorgewählten Optionen für Rechercheinformationen oder Kaufvorschlägen für Produkte anzuzeigen.

Die Nutzeroberfläche dürfte außerdem den aktuell verfügbaren Chatbots Bard, Bing und ChatGPT gleichen. Nutzer sollen also eine menschenähnliche Unterhaltung mit der Suchmaschine führen können, anstatt kurz angebundene Suchanfragen in das Feld zu tippen.

"Project Magi"

Bevor es so weit kommt, soll es allerdings mehrere Updates für die bestehende Google-Suche geben, legen interne Dokumente nahe, die die "NYT" einsehen konnte. Demnach arbeiten mehr als 160 Personen an "Project Magi". Geplant sei unter anderem die Möglichkeit, Fragen zum Programmieren von Software zu stellen und sich Computercodes schreiben zu lassen.

Mit Bard ist das zwar heute schon möglich, der Chatbot ist aber von der eigentlichen Google-Suche entkoppelt – und zeigt Userinnen und Usern keine Werbung an. Bei der kommenden Implementierung von KI-Features in die Suche soll das anders sein. Laut den Berichterstattern plane Google, auch bei mithilfe von KI erstellten Suchergebnissen Werbeanzeigen einzublenden. Das ermöglicht die Monetarisierung der neuen Funktionen.

Schrittweise Veröffentlichung

Ein öffentlicher Release der "Magi"-Funktionen ist offenbar schon für kommenden Monat geplant. Anfangs werden laut der "New York Times" allerdings maximal eine Million Menschen Zugriff erhalten. Die Nutzerbasis soll dann schrittweise vergrößert werden, um am Ende des Jahres 30 Millionen Testerinnen und Tester zu umfassen. Wie schon bei Bard werden die Features außerdem nur in den USA verfügbar sein. KI soll allerdings nicht nur in die Suche eingebaut werden. Der Tech-Konzern erforscht eine Reihe von Anwendungszwecken für entsprechende Tools. Diese könnten unter Umständen in die Foto-Suche, Google Earth und den Chrome-Browser Einzug finden. (red, 17.4.2023)