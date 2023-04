Für ihre Rolle als psychisch labile Kinofoyermanagerin Hilary wurde Olivia Colman für einen Oscar nominiert.

Regisseur Sam Mendes war 1981 sechzehn Jahre alt. Ein prägendes Alter, gerade wenn man wie Mendes in Großbritannien aufwächst und die sozialen und popkulturellen Umbrüche der beginnenden Thatcher-Ära miterlebt. Eben darüber hat Mendes, der 2000 mit seinem Debüt (!) American Beauty einen Oscar gewann, mit Empire of Light seinen ersten selbstgeschriebenen Film vorgelegt. Wer nun denkt, man könne ein Kinoliebe-Biopic à la Die Fabelmans erwarten, wird enttäuscht werden. Empire of Light spielt zwar in einem Kino und zu Mendes’ formativer Jugendzeit, doch sein Coming of Age ist nicht das Thema. Stattdessen geht es um Hilary, eine alleinstehende Foyermanagerin eines Kinopalastes an der englischen Ostküste.

Ungewöhnliche Liebe

Hilary bekämpft ihre psychischen Probleme mit Tabletten, die sie abstumpfen und die regelmäßigen Übergriffe des Kinomanagers (Colin Firth) erdulden lassen. Als eines Tages ein junger, dunkelhäutiger Mann als Kartenabreißer eingestellt wird, ist nicht nur Hilary Feuer und Flamme, auch ihre jüngere Kollegin verschaut sich in Stephen (Micheal Ward).

Trotz Anfangsschwierigkeiten finden Hilary und Stephen über ihre Außenseiterpositionen zueinander: Sie ist als psychisch labile Frau der ständigen Bedrohung durch übergriffige Männer, aber auch ihrer selbstzerstörerischen Tendenz und der Furcht vor der Einweisung ausgesetzt. Er hat ein gebrochenes Herz und ist Ziel rassistischer Angriffe. Dass ihre Affäre ein Ablaufdatum hat, ist ebenso absehbar wie die Tatsache, dass Hilary stärker daran leiden wird.

Colman kanalisiert Gena Rowlands

Für ihre Rolle als Hilary scheint in Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (The Favourite), die auch diesmal nominiert war, der abgründige Geist Gena Rowlands gefahren zu sein: Ihre Hilary ist Eine Frau unter Einfluss (1974), erratisch und mit verletztem Blick, der rasend schnell abgleiten kann ins Gefährliche. Hilary ist auch die exaltierte Myrtle Gordon aus Opening Night (1977), die genau dann eine Bühne für sich beansprucht, wenn der ihr verhasste Kinomanager seine große Nacht feiert: Vor der Premierengala von Chariots of Fire klagt Hilary, zwischen Verwirrung und Frust changierend, die Gesellschaft und insbesondere die Männer an, die ihr und Stephen Gewalt antun.

Grandiose Kippbilder

Stephen ist als stoischer Gegenpart Hilarys fast ein wenig zu unbeteiligt angesichts des Rassismus, den er erfährt (auch im Sinne der Exotisierung vonseiten der Frauen). Die Angst steht ihm jedoch ins Gesicht geschrieben, als er in einer der stärksten Szenen des Films bemerkt, dass die fröhliche Moped-Demo auf der Promenade vor dem Kino nicht von netten Mods bestritten wird, sondern von gewalttätigen Skinheads, die ihn schließlich durch die Glastüren erblicken.

In solchen Szenen findet Empire of Light eindrucksvolle Bilder für die großen sozialen Themen, die er auf der erzählerischen Ebene nicht konsequent durchzuspielen weiß. Der eigentliche Star des Films sind neben dem Ska- und New-Wave-Soundtrack denn auch die Bilder des Kameramanns Roger Deakins. Ihnen gelingt es, das metapherndurchsetzte Skript weitgehend kitschfrei in Szene zu setzen und den abgeramschten Art-déco-Charme des Empire-Kinopalastes sowie die Atmosphäre der beginnenden 1980er-Jahre zum Leben zu erwecken. (Valerie Dirk, 18.4.2023)