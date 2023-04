Der 85. Geburtstag von Hannes Androsch bietet einen guten Anlass, über Aufstieg und Sturz in der Politik nachzudenken. Sein Leben bestätigt den Spruch Churchills: "In der Politik gibt es keine Freundschaft, vor allem ganz oben nicht." Sein Sturz nach einer glanzvollen Karriere (als Finanzminister, Vizekanzler und stellvertretender Parteivorsitzender) war die Folge eines Machtkampfes mit dem um 27 Jahre älteren, kränkelnden Kanzler Bruno Kreisky. Androsch hat aber nach dem Abschied von der Macht als Industrieller, Finanzinvestor und Mäzen einen auch international höchst erfolgreichen Aufstieg vollbracht: über 10.000 Beschäftigte in der mikroelektronischen Industrie in China, 3000 in anderen Ländern; Salzbergbau und Gesundheitshotels in Österreich; Schlüsselpositionen bei der Wissenschaftsförderung und Initiator eines Bildungsvolksbegehrens.

Die SPÖ ist weiterhin mit sich selbst beschäftigt. Foto: Heribert Corn

Es war die Ironie des Schicksals, dass sein einstiger Mitarbeiter Franz Vranitzky über zehn Jahre lang als der erfolgreichste SPÖ-Kanzler der Post-Kreisky-Ära amtierte und in der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und bei dem Beitritt zur EU historisch bedeutende Weichenstellungen (auch für die SPÖ) bewirkt hat. Man darf freilich auch die herausragende Rolle des ÖGB-Präsidenten Anton Benya, des Rechtsreformers Christian Broda, der Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg und des Finanzministers Ferdinand Lacina in den Kreisky- und Vranitzky-Regierungen nicht vergessen.

Bei der Selbstzerfleischung der ältesten politischen Partei Österreichs treten in diesen Tagen SPÖ-Politiker ganz anderen Kalibers auf. Der Initiator der Mitgliederbefragung vor einem Sonderparteitag und der Star der Selbstinszenierungen der seit fast vier Jahren laufenden Kampagne gegen die zweimal gewählte Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ist der auf seine absolute Mehrheit im Landtag pochende, trotz fünf Operationen am Kehlkopf landesweit als Retter in der Not auftretende Landeshauptmann von Burgenland, Hans Peter Doskozil.

Sein lautstärkster Verbündeter ist der steirische Nationalratsabgeordnete Max Lercher, der von der neuen Parteichefin Rendi-Wagner nach knapp einem Jahr im Amt als Bundesgeschäftsführer der SPÖ abgelöst wurde. In seiner Schlüsselposition hatte Lercher Anfang 2018 den damaligen britischen linksradikalen Labour-Politiker Jeremy Corbyn als sein Vorbild bezeichnet. Unter ihm erlitt die Labour-Partei die größte Wahlniederlage seit 1935.

Im Hintergrund hat der Doskozil-Freund und einstige Gönner Rendi-Wagners, der gescheiterte Ex-Kanzler Christian Kern, nach seiner chaotischen Rücktrittserie sehr früh mit der Demontage seiner politisch unerfahrenen Nachfolgerin begonnen (STANDARD, 18. 6. 2019). Trotz "der zahllosen Messer ihrer Parteifreunde im Rücken" (so Anneliese Rohrer) stellt sich die noch immer kämpferische Rendi-Wagner der Herausforderung von Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Dieser dritte Kandidat könnte allerdings mit seinem wahltaktisch katastrophalen, weil nicht finanzierbaren linken Nostalgieprogramm noch für eine Überraschung sorgen ... (Paul Lendvai, 17.4.2023)