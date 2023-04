Grafische Darstellung der geplanten Verlängerung der Salzburger Lokalbahn S-Link durch Salzburg nach Hallein. Foto: S-link

Es ist eine Frage des Framings: Die Befürworter des Milliardenprojekts – allen voran Verkehrslandesrat Stefan Schnöll von der ÖVP – sprechen vom S-Link, der nur kurz im Zentrum der Landeshauptstadt unterirdisch geführt werde, eisenbahnrechtlich also eine Art Schnellbahn sei. Die Gegner des Milliardenprojekts – allen voran Bürgerinitiativen-Urgestein Wilfried Rogler – nennen die Verlängerung der Lokalbahn am linken Salzachufer bis nach Hallein einfach U-Bahn oder Mini-U-Bahn.

Zwischen diesen zwei Deutungsrahmen bewegt sich auch die Debatte in Salzburg, wobei die Projektbetreiber und ihre Unterstützer zunehmend in die Defensive geraten: Das Gesamtprojekt soll laut ersten Schätzungen der Planungsgesellschaft zwischen 1,98 und 2,83 Milliarden kosten, derzeit steht aber nur die Finanzierung eines kleinen Teilstücks bis zur ersten Haltestelle am Mirabellplatz. Wie das Gesamtprojekt zu finanzieren sein wird, steht in den sprichwörtlichen Sternen.

Das Framing macht den Unterschied: Schon eine U-Bahn oder noch eine S-Bahn unter der Erde? Foto: S-link/dunkelschwarz ZT OG

Die U-Bahn-Gegner und -Gegnerinnen argumentieren, das Projekt führe in eine Schuldenfalle und verhindere die notwendige Verkehrswende, weil das Geld für andere dringende Maßnahmen fehle. Sie fordern einen Ausbau des O-Bus-Netzes mit verbessertem Takt, eine umfassende Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und ein oberirdisches S-Bahn-Netz.

2000 Unterstützungserklärungen

Die Initiative hat angekündigt, in der Stadt Salzburg eine Bürgerbefragung einzuleiten. Im Herbst sollen die rund 114.000 Wahlberechtigten die Möglichkeit haben, an der Wahlurne ihre Meinung kundzutun. Die Frage wird lauten: "Soll eine unterirdische Bahn vom Hauptbahnhof über Mirabellplatz in Richtung Hallein gebaut werden? Ja? Nein?"

Die erforderlichen 2000 Unterstützer und Unterstützerinnen dürfte das initiativenerprobte Team um Wilfried Rogler mit Leichtigkeit schaffen. Dann muss die Bürgerbefragung kommen, und wie diese ausgeht, kann niemand vorhersagen. In diversen – nicht repräsentativen – Erhebungen halten sich Gegner und Befürworter in etwa die Waage.

Mönchsberggarage

Die ÖVP als politische Hauptträgerin des Nahverkehrsprojekts ist jedenfalls gewarnt. Mit einer solchen Bürgerbefragung wurde im Juni 2022 der Ausbau der Altstadtgarage im Mönchsberg versenkt. Dies wurde überwiegend als herbe Niederlage für Stadtchef Harald Preuner und die ÖVP gewertet.

Bei der Altstadtgarage waren die Fronten klar: Die grüne Bürgerliste und die KPÖ unterstützten die Garagengegner, ÖVP und SPÖ waren für die Garage. In Sachen S-Link ist die politische Gemengelage etwas unübersichtlicher, fallweise verlaufen die Trennlinien auch mitten durch die Parteien.

Politische Speerspitze der unterirdischen Schienentrasse ist die Landes-ÖVP mit Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Auch Bürgermeister Preuner spricht sich für den S-Link aus; allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass Teile der Stadt-ÖVP nicht unbedingt für den S-Link brennen. Die SPÖ steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber, will sich aber für die Bürgerbefragung nicht engagieren.

Grüne und KPÖ

Die Grünen haben auch ihre liebe Not mit dem S-Link. In der Landeskoalition sind sie wie die Neos auch für das Jahrhundertprojekt, auf Stadtebene klingt die Unterstützung schon etwas differenzierter. Man sehe die Befragung als Chance, dass die Projektgesellschaft gut und umfassend über die Vorteile des Zukunftsprojekts informiere, sagt Baustadträtin Anna Schiester im STANDARD-Gespräch.

Sie lässt sich aber einen Ausweg offen: "Denn was es für die Umsetzung eines Jahrhundertprojekts wie des S-Links unbedingt braucht, ist die Akzeptanz in der Bevölkerung." Information und Dialog seien zentral, "hier orte ich erheblichen Aufholbedarf und fordere mehr Transparenz vonseiten der Projektgesellschaft und der ressortverantwortlichen ÖVP-Politiker und -politikerinnen ein".

Unabhängig davon dürfe die Diskussion nicht davon ablenken, dass man in Salzburg derzeit eine nie dagewesene Öffi-Krise habe, sagt Schiester. Der Stadtbus war noch nie so unattraktiv wie jetzt. Die Salzburg AG habe unverzüglich dem öffentlichen Verkehr Priorität einzuräumen und mindestens einen Zehn-Minuten-Takt herzustellen.

Ähnlich die KPÖ: "Eine Befragung würde die ÖVP-Verkehrspolitiker in Stadt und Land zwingen, die Karten offen auf den Tisch zu legen", sagt KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl. Dann müsse die ÖVP sagen, wie "eine Gesamt-Verkehrslösung aussieht, die auch den kaputtgesparten O-Bus und eine Verkehrsberuhigung auf dem Schirm hat".

Projektgemeinden einbeziehen

Die dräuende Bürgerbefragung ist aktuell bereits Wahlkampfthema und wird es auch für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen werden. Diese finden in allen 119 Salzburger Gemeinden im März 2024 statt.

Die ÖVP bastelt jedenfalls schon an einer Strategie, wie sie mit einem allenfalls negativen Ergebnis der Bürgerbefragung umgehen wird: Sie will dann eine Abstimmung, in der alle im Einzugsbereich des S-Links liegenden Gemeinden im Flach- und Tennengau auch mit dabei sind. Neu ist diese Taktik nicht. Mit einer landesweiten zweiten Abstimmung wurde 2005 das mehrheitliche Nein der Stadt für die Olympia-Bewerbung 2014 ausgehebelt. (Thomas Neuhold, 18.4.2023)