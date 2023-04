CHARKIW

Orthodoxe Ostern: Ukrainer beten für "Frieden und Sieg"

Im ostukrainischen Charkiw kamen am Sonntag orthodoxe Gläubige zu Ostern in der Kirche zusammen. Viele von ihnen beten für ein baldiges Ende der Kämpfe im Land. Ostern ist der wichtigste Feiertag in der orthodoxen Kirche – sowohl in Russland als auch der Ukraine

01:33