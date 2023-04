Felix Gall fehlte nicht viel zum Sieg. Foto: IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefano

Alpbach – Radprofi Felix Gall hat seinen ersten Profisieg auf der schwierigen Auftakt-Etappe der Tour of the Alps als Zweiter knapp verpasst. Dem 25-jährigen Osttiroler fehlten am Montag nach 127,5 km von Rattenberg zur Bergankunft in Alpbach nur zwei Sekunden auf den britischen Ineos-Profi Tao Geoghegan Hart. Jeweils zwei weitere Sekunden zurück lagen hinter Gall die starken Kletterer Hugh Carthy (GBR/EF) und Ivan Sosa (COL/Movistar).

"Das ist mein erstes Podium bei einem Profirennen, ein Sieg wär noch cooler gewesen, aber ich bin sehr zufrieden", freute sich Gall. Die Etappe sei kurz und untypisch gewesen. "Ein ruhiger Start, ein sehr anstrengendes Finale. Die Action hat sich auf den letzten Anstieg konzentriert. Ich bin sehr froh, dass ich da mitfahren habe können. Jetzt weiß ich, dass ich dabei bin, und es kann quasi losgehen", sagte der auch zuletzt bei der Baskenland-Rundfahrt stark aufgetretene AG2R-Fahrer.

In der Gesamtwertung fehlen dem auch da zweitplatzierten Ex-Juniorenweltmeister vor dem nächsten Teilstück von Reith im Alpbachtal nach Ritten in Südtirol aufgrund von Gutschriften sechs Sekunden auf den früheren Giro-Sieger Geoghegan Hart. Hermann Pernsteiner (Bahrain) und Patrick Konrad (Bora) verloren am ersten Tag schon mehr als zwei Minuten und landeten außerhalb der Top 20. (APA, red, 17.4.2023)