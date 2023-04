Horst Pirker, Chef der VGN Medienholding. Foto: STANDARD/Matthias Cremer

Wien – Es sei noch schlimmer, als es jetzt sichtbar sei. Der Befund von Horst Pirker, Chef der VGN Medienholding, im Zuge der Inseratenaffären fällt vernichtend aus: "Es geht darum, Medien systematisch gefügig zu machen." Pirker hat bereits vor zwei Jahren Inseratendeals öffentlich gemacht. Das Finanzministerium habe damals Anzeigen in den VGN-Medien stornieren lassen, nachdem sich das Magazin News kritisch mit der ÖVP unter Sebastian Kurz auseinandergesetzt hatte.

"Zwei oder drei Familien" hätten sehr viel Geld erhalten, weil sie das getan hätten, was erwünscht war, sagte Pirker bei einer Diskussion über Inseratenkorruption bei der Medienenquete der Neos. "Jene, die eine Watchdog-Funktion hatten, haben weniger oder nichts bekommen." Die Inseratenvergabe erfolge nach "Gutsherrenart" und nicht nach transparenten Kriterien, kritisiert Pirker.

Nicht weniger als die Demokratie stehe auf dem Spiel. Er wolle im gegenwärtigen System weiterleben und habe "keinen Appetit auf Orban'sche oder Putin'sche Verhältnisse". Das Überleben der repräsentativen Demokratie sei aber unter den gegebenen Rahmenbedingungen "mehr als fraglich", meinte Pirker.

Immer weniger Medienjobs

Das "symbiotische Verhältnis" zwischen Politik und Medien habe in Österreich Tradition, sagt Medienforscher Andy Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien. Der ökonomische und politische Druck auf Journalistinnen und Journalisten nehme immer mehr zu, warnt er. Die Folge der schwierigen Rahmenbedingungen für Journalismus sei ein Exodus: "Seit der Jahrtausendwende ist ein gutes Viertel der journalistischen Arbeitsplätze verloren gegangen. Demokratiepolitisch ist das problematisch."

Kaltenbrunner: "Das Kaputte wird am Leben erhalten"

Kaltenbrunner erstellt mit dem Medienhaus Wien regelmäßig Journalistenreports, für welche die Zahl der Redakteurinnen und Redakteure erhoben wird. Wir steuern "relativ gelassen" auf eine "große Katastrophe" zu. Er kritisiert sowohl die "fehlgeleitete, willkürliche" Inseratenpolitik als auch die Ausgestaltung der Digitaltransformationsförderung. Was auf der Strecke bleibe, seien Innovation und investigativer Journalismus, so Kaltenbrunner, weil Letzterer nicht ausreichend gefördert werde. "In Österreich bräuchten wir nicht ein Dossier, sondern 20", sagt er in Richtung der Investigativplattform, die seit elf Jahren existiert. "Das Kaputte wird am Leben erhalten."

Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ), meint, "für Innovation braucht man Geld". Österreich sei ein kleiner Markt, der vom ORF dominiert werde. Private Medienhäuser hätten es schwer, obwohl sie wichtige Arbeitgeber seien. Sie beschäftigen 16.000 Leute. Inserate und Medienförderungen sind für ihn zwei Paar Schuhe. "Gemessen am Umsatz der Kaufzeitungen und Magazine bewegt sich der Anteil öffentlicher Inserate von Bund und Ländern zwischen 2,5 und acht Prozent", so Grünberger. (omark, 17.4.2023)