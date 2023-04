Universum: König der Wildnis, Landkrimi: Steirerangst, Hochwiener Lifestyle – Der Semmering in Bildern, Planet 23, Willkommen Österreich – dazu die Radiotipps

Claire (Caroline Peters) entdeckt nach dem Tod ihres Mannes sein Geheimnis, das sie in ihren Grundfesten erschüttert: "Kalt ist die Angst", 20.15 Uhr, 3sat. Foto: : ARD Degeto / Jacqueline Krause-Bur

20.15 DOKUMENTATION

Universum: König der Wildnis – Das Tauros-Projekt Der Film erzählt von dem ehrgeizigen Versuch, eine ausgestorbene Tierart wieder zum Leben zu erwecken: den Auerochsen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 THRILLER

Kalt ist die Angst (D 2017, Berno Kürten) Claires Mann David stirbt überraschend, sein Tod stürzt sie in eine schwere Lebenskrise. Sie entdeckt, dass er eine Beziehung mit einem Luxus-Callgirl hatte, und stellt Nachforschungen an. Das gefällt nicht jedem, Misstrauen ist angesagt – auch gegen sich selbst. Spannender Psychothriller mit einer überzeugenden Caroline Peters. Bis 21.45, 3sat

20.15 START-UP-SHOW

2 Minuten 2 Millionen Zur bereits zehnten Ausgabe der Start-up-Show sind neben den beiden Neo-Investoren Topmodel Barbara Meier und Unternehmer Christian Jäger noch Müsli-Millionär Heinrich Prokop, Mediashop-Gründerin Katharina Schneider, Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner und der Vice President von Seven Ventures Austria, Daniel Zech, dabei. Bis 22.25, Puls 4



20.15 KUSCHEL-KRIMI

LandKrimi: Steirerangst (Ö 2022, Wolfgang Murnberger) Die erfolgreiche Geschäftsfrau Katrin Fischer (Katharina Sporrer) freut sich im Anschluss an ihr Kuschelseminar auf ein abendliches Rendezvous. Kurz darauf ist sie tot. Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz) und seine Chefin Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer) mischen sich undercover unter die Kuschelgruppe und ermitteln. Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) ermittelt parallel. Bis 21.45, ORF 1

20.15 KATEGORIE

Erbe Österreich: Hochwiener Lifestyle –

Der Semmering in Bildern von damals Zu den Lieblingsdestinationen in der wärmeren Jahreszeit entwickelte sich für die betuchtere Gesellschaft Wiens der Semmering. Die Neuproduktion zeigt anhand des historischen Bildmaterials, was das leichte Leben auf dem Semmering über die Wiener Society von damals erzählt. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Planet Finance Die Inflation ist hoch, es gibt kaum Zinsen. Finanz-Apps machen das Investieren scheinbar zu einem Kinderspiel. Die dreiteilige Doku-Serie blickt hinter die glänzenden Fassaden des großen Geldes. Zuerst geht es um Gier nach Rohstoffen – Wie Corona die Ölmärkte crashte. Um 21.05 Uhr folgt Katastrophe zu verkaufen – Wie funktionieren die Finanzmärkte? und um 22.00 Uhr Die Aktien-Zocker: Riskante Wetten auf fallende Kurse. Bis 22.55, Arte

21.05 DISKUSSION

Wahl 23: Landtagswahl Salzburg Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aus dem ORF-Landesstudio in Salzburg vor der Landtagswahl, die am 23. April stattfindet. Bis 22.10, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind der Sänger Helmut Lotti und die ORF-Brüsselkorrespondentin Raffaela Schaidreiter. Bis 22.55, ORF 1