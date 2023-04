Foto: Georges Desrues

An einem für nordirische Verhältnisse sehr untypisch-strahlendblauen Nachmittag im Frühling liegt der größte See der Insel und des Vereinten Königreichs spiegelglatt glitzernd in der Sonne. Menschen am Ufer sind kaum, Boote auf dem Wasser so gut wie keine zu sehen. Umso erstaunlicher, als der Lough Neagh nur 30 Kilometer von Belfast entfernt liegt, es Samstagnachmittag und das Wetter eben mehr als prachtvoll ist. "Wir Iren sind nun mal keine großen Wassersportler", sagt Gary McErlain und zuckt mit den Schultern. Dann springt er auf sein Boot und macht es startklar.

"Keine großen Wassersportler und auch keine großen Aal-Esser", fügt der Fischer lächelnd hinzu und macht die Leinen los. Und dennoch gilt der Aal aus dem nordirischen Lough (in Schottland würde man "Loch" schreiben) als der beste überhaupt und die Aalfischerei hier als die bedeutendste in ganz Europa. "Der Großteil unseres Fangs geht nach Norddeutschland und Holland, wo sie den Aal räuchern und zum Teil weiterexportieren", erklärt McErlain, "noch bis vor kurzem ging ein weiterer Teil nach London, wo man daraus das traditionelle Gericht jellied eel macht, ihn also kocht und danach in Gelatine packt. Doch heute ist das komplizierter."

In den Tonnen lagert der Fang von den Vortagen. Foto: Georges Desrues

Schuld daran hat, wie könnte es anders sein, der Brexit. Denn in Europa sei der Aal eine besonders streng geschützte Spezies, belegt mit einem Handelsverbot an Nicht-EU-Staaten, sagt McErlain. Und zu diesen zählt eben auch Großbritannien. Das Beispiel zeigt gut, in welcher Zwickmühle sich Landwirtschaft und Fischerei der Region befinden. Zwar ist Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs, gehört in Handelsdingen aber irgendwie zur EU. So zumindest regelt das bislang das Nordirland-Protokoll, das ausgearbeitet wurde, um eine Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland zu vermeiden – und bis heute heftig umstritten ist.

Weite Wege

Der weggefallene Exportmarkt ist nicht das einzige Hindernis, das die circa 200 lizenzierten Fischer am See in Post-Brexit-Zeiten zu überwinden haben. "Früher bezogen wir den Großteil der jungen Glasaale, die wir laut Gesetz jährlich einsetzen müssen, von der Mündung des Flusses Severn in England, wo es sehr viele davon gibt", sagt der Fischer. "Das dürfen wir nicht mehr, sondern müssen sie aus der EU, im Regelfall aus Frankreich beziehen." Dort kosteten sie aber bisweilen nicht nur mehr, sondern seien auch nicht immer in der gleichen Menge verfügbar. Und der Fang muss nun, um den europäischen Aal-Gesetzen zu entsprechen, anstatt zum näher gelegenen Belfaster, zum Dubliner Flughafen gebracht werden, bevor man ihn in die Niederlande verfrachten könne, was wiederum extra kostet.

Der Großteil geht nach Norddeutschland und Holland. Foto: Georges Desrues

"In Irland selbst bleibt kaum etwas. Überhaupt sind wir Iren keine großen Fischesser, wenn man von Fish & Chips absieht. Und gerade beim Aal verziehen viele Leute die Miene, dabei war der früher äußerst beliebt und ein wesentlicher Teil unserer traditionellen Küche", bedauert McErlain. Mit ihrer Abneigung sind die Iren wohl nicht allein, wenn man bedenkt, dass eine einzige berühmte Szene aus dem Film Die Blechtrommel, in dem Aale ziemlich unappetitlich mithilfe eines Pferdekopfes gefischt werden, einer ganzen Generation an Deutschsprachigen die Lust am Aal geraubt hat.

Reisemysterium

Draußen auf dem See hält der Fischer sein Boot an und zieht aus einer Schublade eine Landkarte hervor. Was folgt, ist eine kurze Einführung in den Lebenszyklus des Aales. Und der ist in der Tat mehr als beeindruckend. Ausnahmslos alle Aale in Europa und Nordamerika verlassen irgendwann an einem Punkt ihres Lebens ihren See, schwimmen die Flüsse und Bäche stromabwärts, hinein ins salzige Meerwasser und tausende Kilometer weiter bis in die Sargassosee vor Florida. Dort laichen sie und sterben. Kurz darauf macht sich ihre Brut auf den Weg zurück in die Flüsse und Seen beiderseits des Atlantiks.

Der gesamte Zyklus ist mit etlichen Mysterien verbunden. So weiß man zum Beispiel nicht, woher die Entscheidung des Fisches kommt, sein Revier zwecks Fortpflanzung zu verlassen. In der Regel trifft er sie irgendwann zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr. Oder aber Jahre davor oder danach. Ein Rätsel bleibt auch, wieso er dafür unbedingt in die Sargassosee muss und wie er dorthin findet. Klar ist nur, dass er sich wegen dieses Triebes in Gefangenschaft nicht fortpflanzt. Und folglich nicht gezüchtet werden kann.

"Um den Bestand zu sichern, müssen wir per Gesetz dafür sorgen, dass jährlich 40 Prozent der Fische aus dem See in ihre Laichgründe im Atlantik zurückkehren können", betont McErlain und räumt die Landkarte wieder in ihre Schublade. Das sei allerdings nicht die einzige Auflage zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Bestände und seines Berufs. Zudem hätten die Aale auch eine Mindestgröße von 40 Zentimetern aufzuweisen, anderenfalls müsse er sie zurück in den Lough werfen.

Gefischt dürfen sie nur auf zwei Arten werden: per 1,5 Kilometer langer Langleine, an der circa 400 Haken mit Köder angebracht werden, oder mit dem Netz, das per Hand einzuholen ist, da Schleppnetze den Seegrund schädigen könnten. McErlain nutzt beide Techniken. Heute ist es das Netz, das er behutsam an Bord zieht. Darin finden sich nur einige wenige Aale. "Ich habe es erst heute ausgeworfen, bei Morgengrauen werde ich es dann einholen. Hoffen wir das Beste", sagt der Fischer und lässt das Netz wieder ins Wasser.

Der Fischer Gary McErlain schüttet den Aalfang der Vortage aus, der in zerlöcherten Plastiktonnen aufbewahrt wurde. Foto: Georges Desrues

Dann wirft er den Motor an und zieht über den See. Nach einem Schilfgürtel biegt er in eine kleine Bucht ab, wo er seine Fischerhütte, die Netze, Leinen, Benzinkanister hat. Unter einem Steg bewahrt er in zerlöcherten blauen Plastiktonnen den Fang der Vortage auf. "Die müssen noch sortiert werden", sagt McErlain und leert den Inhalt einer Tonne auf einen Holztisch, auf dem sich plötzlich etliche Aale schlängeln. Mit einer geschickten Handbewegung schleudert er die kleinsten zurück in den See. Zwei größere Exemplare behält er, tötet sie mit einem Stich in den Kopf, zieht ihnen die Haut ab, schneidet sie in Stücke und brät sie auf einer Art Camping-Gaskocher in einer beschichteten Pfanne ganz ohne Fett. Ihr eigenes Fett reiche vollkommen, wie er betont. Tatsächlich schmeckt der frischgebratene Fisch umwerfend, außen knusprig, sein Fleisch geradezu cremig. Dazu gibt’s Kartoffelpüree und Guinness in Dosen.

Umwerfend: Frisch gebratener Aal Foto: Georges Desrues

Inzwischen sind ein paar Wolken aufgezogen. Erneut dreht sich das Gespräch um Politik, um die verzwickte Situation, in der sich er selbst, die Fischer, ganz Nordirland befinden. Selbstverständlich habe er gegen den Brexit gestimmt. "Aber inzwischen begrüße ich ihn irgendwie", sagt McErlain. "Nicht zuletzt, weil damit auch die Chancen gestiegen sind, dass sich Nordirland und die Republik Irland endlich wieder vereinen." Und das würde wohl nicht nur den Fischern am Lough Neagh das Leben erleichtern. (RONDO Exklusiv, Georges Desrues, 29.4.2023)