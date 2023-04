Ich liege auf einem Krankenbett. Der Morgen ist noch weit entfernt. Doch das Grauen ist bereits im Raum. Ich kann nicht schlafen. Die Beine jucken. Ich kratze. Der Juckreiz hört nicht auf. Ich grabe meine Fingernägel in die gelbliche Haut. Ich kratze stärker. Es juckt. Ich nehme eine Haarbürste, drücke so fest auf, wie ich kann, kratze, kratze, kratze, bis die Schienbeine bluten. Es bringt keine Erleichterung. Es juckt weiter. Der sterbende alte Mann im Bett am anderen Ende des dämmrigen Zimmers stöhnt im Halbschlaf, reißt die Augen auf, brüllt im Angesicht des nahenden Todes nach seiner Mutter. Sie kommt nicht, ist schon lange tot. Eine Schwester stürmt herein. Ich bin so müde, ich kann nicht schlafen. Wann hört dieser Albtraum endlich auf?

Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer

Wenn mich jemand fragt, was für mich persönlich die Definition von realem Horror ist, erzähle ich diese Geschichte. Ich habe sie vor rund 20 Jahren genau so durchlitten. Auf die Details, wie es dazu kam, werde ich hier nicht eingehen. Noch heute raubt mir die Erinnerung an die Geschehnisse manchmal den Schlaf, treibt mir den Angstschweiß auf die Stirn.

Auch vor diesem Hintergrund waren mir Horrorfilme und alle, die sie gerne schauen, lange Zeit suspekt. Warum tut man sich das an? Setzt sich Bildern aus, die einen in Angst versetzen, wenn der echte Horror doch überall präsent ist? Es sind solche Fragen, die ich nicht zuletzt an mich selbst richte. Möglicherweise ist es meine persönliche Strategie der Angstbewältigung. Denn das Schaurige verfügt unbestritten über eine gewisse Anziehungskraft, der ich in (subjektiven) Abstufungen auch erlegen bin. Manches perlt an mir ab, manches verstört mich nachhaltig. Den letzten Horrorfilm, den ich im Kino gesehen habe und der mich nachhaltig erschüttert hat, war Lars von Triers "Antichrist". Er hat bei mir eine Saite angeschlagen, die im Unterbewussten lange grauenhaft nachgeschwungen hat.

Das Schaurige verfügt unbestritten über eine gewisse Anziehungskraft. Foto: imago/1992 20th Century Fox Los Angeles CA

Ähnlich erging es mir Jahre davor mit dem Film "Das Bildnis des Dorian Gray", den ich mir als Kind beim Nachbarsbub, der durfte um diese Tageszeit fernsehen, ich nicht, was noch ein zusätzlicher, verbotener Reiz war, im Nachmittagsprogramm des ORF angeschaut habe. Es war eine Schwarz-Weiß-Verfilmung des Literaturklassikers von Oscar Wilde. Auch daran habe ich lange gekiefelt, kann ich mich erinnern: Ein alterndes Gemälde, ewige Jugend, dann der Schluss, wie der maßlose Gray vor laufender Kamera verwest. Grauenvoll, aber auf irritierende Weise auch erlösend.

Der Sandmann kommt

"Das Bildnis des Dorian Gray", 1891 veröffentlicht, ist in diesem Zusammenhang auch ein Beleg dafür, dass das Unheimliche schon immer seinen Niederschlag in allen möglichen Kunstformen fand und auf Menschen aller Epochen eine Faszination ausübte. Man muss sich vor Augen halten, dass "Frankenstein" bereits 1818 veröffentlicht wurde. Man kann Mary Shelley getrost als Erfinderin des "Mad Scientist"-Horrors bezeichnen. "Dracula" betrat 1897 die Bühne, im Jahrhundert davor schockierte Goya mit seinen albtraumhaften Bildern. Ganz zu schweigen von den Märchen der Gebrüder Grimm mit ihren schaurigen Details, die jedes Kind kennt (und liebt). Die Reihe lässt sich fortsetzen – selbst Freud hat sich in seinen Überlegungen zum Unheimlichen von einem Vertreter der Schwarzen Romantik inspirieren lassen. Konkret von E. T. A. Hoffmanns "Sandmann", der Kindern die Augen ausreißt. Das ist schon ziemlich heftig.

DeFilmBlog

Geradezu paradox ist es, dass genau das – Angst, Schauer, Schrecken oder Ekel – etwas ganz und gar Angenehmes wie Unterhaltung erzeugen kann. Da bin ich mir selbst manchmal ein Rätsel. Wie viele andere gebe ich mich freiwillig, wenn auch mit Überwindung, etwas Unangenehmem hin. "Die Lust am filmischen Horror ist ein Massenphänomen", schreibt die Expertin Ursula Vossen. Die im Horrorfilm thematisierten Ängste würden Urängste und negative Erfahrungen der Kindheit, Dinge, die auch Erwachsenen noch Albträume bescheren, thematisieren. Demnach lassen sich die Zuschauer also gerade wegen der Ängste, die das Gezeigte in ihnen auslöst, unterhalten. Das Genre ist also untrennbar mit den Ängsten seines Publikums verbunden. Genau genommen versucht es gezielt, diese Emotion in uns zu hervorzurufen. Der Horrorfilm, eigentlich auch jedes andere Medium des fiktionalen Horrors, lebt von diesen negativen Emotionen der Menschen.

Im Weltall hört dich niemand schreien

Ich wurde im Laufe der Zeit ein großer Fan der "Alien"-Reihe und habe jeden dieser Sci-Fi-Horror-Streifen mehrmals gesehen. Großartige, schaurige Unterhaltung und nicht umsonst ein Meisterwerk des Genres. Gerade der erste Teil. Urängste werden evoziert. Der Einbruch von etwas gänzlich Fremdartigem, mit dem man nicht einmal ansatzweise kommunizieren kann, im klaustrophobischen Setting eines Raumschiffs in der Leere und Finsternis des lebensabweisenden Weltalls, wo dich bekanntlich niemand schreien hört. Dazu eine künstliche Intelligenz in Form eines Androiden, die sich als komplett mörderisch-wahnsinnig entpuppt. Hinzukommen die gut ausgearbeiteten, nicht holzschnittartigen Charaktere, die sich einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt sehen. Die Spezialeffekte, die in ihrer grauenerregenden Ästhetik den Horror unterstreichen, wären auch noch zu nennen.

Alien Anthology

Der Film funktioniert für mich einfach auf allen Ebenen hervorragend und ist für mich ein Musterbeispiel dafür, aus welchen blutigen und unblutigen, tiefenpsychologischen Zutaten man einen Horrorstreifen zubereiten muss. Nicht zuletzt ist es eine Frau, die sich als Heldin erweist, nicht als Opfer oder Scream-Queen herhalten muss, die dem Druck standhält und das Monster schließlich besiegt: Männer scheinen in Krisen offenbar nicht viel zu taugen.

Der Mensch ist das Monster

Aber habe ich dabei Angst empfunden, Panik, Schrecken? Jene negativen Gefühle, die der Horrorfilm genuin auslösen möchte? Schon, aber nur bedingt. Zu weit weg vom persönlichen Erleben, von der Realität sind die Geschehnisse auf dem Schiff Nostromo. Das "Happy End" tut sicher sein Übriges. Wobei Horrorfilme offenbar zur ständigen Fortsetzung verdammt sind – irgendetwas überlebt ja immer.

Schlimmer sind jene Filme, die näher am Menschen und seinen Abgründen sind, wo kein Gespenst, kein Blutsauger, kein Wiedergänger, kein Werwolf sein Unwesen treibt, wo der Mensch selbst das Monster ist. Deshalb gehen mir auch Psycho oder "Peeping Tom" stärker an die Nieren als vergleichsweise übertrieben grausame "Folter"-Pornos, wie sie eine Zeitlang angesagt waren. Das Grauen ist in den beiden Filmen in der Alltagsrealität, in intimen Situationen (die Duschszene in "Psycho"!) verankert, das Böse ist keine außerhalb des Menschen existierende Kraft. Weil das so ist, kann es auch nicht besiegt werden. Das macht richtig Angst.

Horror im geschützten Rahmen

Vielleicht auch weil, aus heutiger Sicht, "Peeping Tom" alles andere als brutal daherkommt. Es ist ein kühler Terror, der einer deformierten Seele entspringt. Der Terror eines misshandelten, traumatisierten Kindes, das sein Vater als Proband für seine Versuche hinsichtlich der Reaktionen des Nervensystems auf Angst benutzte. Dokumentiert hat das der Rabenvater auch noch mit Tonband und Kamera. Der Sohn tritt dann das Erbe des Papas an: Filmt die Todesangst seiner Opfer und lässt sie über einen Spiegel über dem Objektiv bei ihrem eigenen Todeskampf zusehen. Der Zuschauer, die Zuschauerin erfasst dessen Gefühle der Verstörung, des Terrors, der Ohnmacht. Das Publikum identifiziert sich so mit den Figuren, wird direkt angesprochen.

pirika666

Fix ist: Dem Genre ist eindeutig ein reflexives Moment eigen, das den Betrachter immer wieder auf sich selbst zurückverweist und ihn mit dem Bösen in ihm selbst konfrontiert, auch wenn dies nur mittelbar über die filmische Repräsentation geschieht. Dabei werden auch gesellschaftliche Probleme angesprochen, beispielsweise in "Us" oder "Get Out", die das Thema Rassismus verhandeln. Unterm Strich geht’s im Horrorfilm immer um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Er sei die "denkbar radikalste Negation einer heilen Welt", schreibt Ursula Vossen. Wichtig dafür sei, dass im Gegensatz zu der immer komplexer werdenden Realität eines jeden Einzelnen die Welt des Horrorfilms ein überschaubarer Mikrokosmos ist.

Man kann sich in einem geschützten Rahmen dem hingeben, was nur zu gerne verdrängt wird – von Katharsis ist in diesem Zusammenhang bei Aristoteles die Rede, von einer "rituellen Entäußerung grundlegender Ängste" spricht Ursula Vossen. Für mich ist es das Gefühl, meine Ängste, wenn schon nicht vollständig überwinden, so wenigstens kontrollieren zu können. Darin besteht die Lust. Etwas, das durchaus befreiend sein kann. Oder wie es der Horrorspezialist Clive Barker ausdrückt: "Understanding fear is part of us, and must be embraced." (RONDO Exklusiv, Markus Böhm, 30.4.2023)