Laut Marc Janko ist die Wertschätzung für den Teamspieler in Österreich ausbaufähig. Für Peter Stöger ist er auf jeden Fall eine "Lichtgestalt". Am Dienstag absolviert Alaba mit Real sein 112. Spiel in der Champions League

Marc Janko beschreibt es im Nachhinein als "Gefühl". Am Wochenende hatte der Sky-Experte und ehemalige ÖFB-Teamstürmer mit einer Aussage aufhorchen lassen: "Ich habe noch immer das Gefühl, dass David Alaba in Österreich nicht den Credit bekommt, den er sich eigentlich erarbeitet hat." Das sitzt. Am Dienstag muss Alaba wieder arbeiten: Er trifft mit seinem Verein Real Madrid im Rückspiel der Champions League in London auf Chelsea (21 Uhr, live Sky). Die Spanier verteidigen einen 2:0-Sieg, sind im Kampf um den Aufstieg ins Halbfinale zu favorisieren. Sollte Alaba spielen, wäre es sein 112. Einsatz in der Champions League. Auch das sitzt.

Ansehen und Anerkennung sind nur schwer messbar. Meist sind sie aber eng mit Erfolg verknüpft. Zumindest im Sport ist das so. Also voilà, bitte anschnallen: Dreimal gewann Alaba bisher die Champions League, holte zehn deutsche Meistertitel (nur Thomas Müller hat einen mehr gehamstert), 2021 wurde er in die Fifa-Weltauswahl gewählt, dazu kommt das spanische Double mit Real Madrid, dem vielleicht größten Sportverein der Welt. Dazu noch Cup-Titel en masse. Für Österreichs Nationalteam erzielte er in 99 Einsätzen 15 Goals, neunmal wurde er Österreichs Kicker des Jahres, dreimal Sportler des Jahres. Gemessen am Erfolg, ist die Diskussion also keine. Für Janko geht es um ein Stimmungsbild, das sich nicht auf die Antistimmung in den sozialen Medien ("als Aktiver lernt man schnell, da nicht reinzuschauen") beschränkt.

Die Schnelllebigkeit

Peter Stöger kann Jankos Wahrnehmung zwar nachvollziehen, "aber ganz sicher bin ich mir nicht. Alaba wird ja dauernd in Österreich zum Fußballer oder sogar Sportler des Jahres gewählt. Für mich ist er eine Lichtgestalt." Der 57-jährige Stöger, prinzipiell Trainer, aber derzeit Jankos Kollege bei Sky, sieht auch in der Schnelllebigkeit der Zeit ein Problem. "Die Leute vergessen, was Alaba über einen sehr langen Zeitraum schon alles abgeliefert hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit."

Der Wechsel von den Bayern zu Real Madrid habe sämtliche Zweifel, die Stöger ohnedies nie hatte, beseitigt. "Das war wichtig, er hat bewiesen, dass er auch bei einem anderen Verein, einem wohl noch größeren, sofort eine tragende Rolle einnimmt. Und auf Anhieb spanischer Meister wird, die Champions Legaue gewinnt." Alaba sei unbestritten der erfolgreichste Kicker, den Österreich je hatte. "Außergewöhnliche Fußballer hatten wir immer. Aber die vielen Titel hat nur Alaba." Generell sei es für Defensivspieler etwas schwieriger, von der Öffentlichkeit geherzt zu werden. "Weil sie in der Torschützenliste nicht weit vorne platziert sind."

Was Alaba nicht zuletzt aufgrund seiner Positionen (Innenverteidiger, Außenverteidiger, eventuell Mittelfeld) fehlt, um hierzulande quasi heiliggesprochen zu werden? "Er hat keinen Spitz von Izmir, er hat kein Cordoba." Die hatten Herbert Prohaska beziehungsweise Hans Krankl. "Zwei Außergewöhnliche."

Im Nationalteam konnte Alaba noch keine Wälder ausreißen. Das liegt daran, dass sich Österreich eher selten für Großereignisse qualifiziert, die letzte WM-Teilnahme resultiert aus dem Jahre 1998. Da war Alaba sechs Jahre alt, konnte also aus physischen Gründen keinen Beitrag liefern. Stöger sagt: "An Alaba werden höhere Ansprüche gestellt, für ein Scheitern wird mitunter er zur Verantwortung gezogen. Das ist natürlich ungerecht."

Die nächste Chance, dies zu korrigieren, wäre die EM 2024 in Deutschland. Alaba ist vom Erscheinen überzeugt. Was Teamchef Ralf Rangnick über seinen Kapitän denkt? "Ein Ausnahmespieler, um den uns jede Nation beneidet."

Stöger stimmt dem zu und hat an Alabas Außendarstellung wenig zu bekritteln. "Er ist halt nicht sehr provokant, regt nicht auf, liefert kaum Schlagzeilen. Na und? Eine Lichtgestalt braucht das nicht."

Auch Janko sagt, dass "Alaba nicht immer der große Kommunikator war. Doch selbst das hat sich in den vergangenen Jahren gebessert." Der 30-Jährige werde immer mehr zum Sprachrohr des Nationalteams, zeigt sich souverän, aber nicht unnahbar. Vielleicht musste sein ehemaliger Teamkollege aber auch für die schwache EM-Endrunde 2016 herhalten, so genau kann das auch Janko nicht beziffern.

Konstante am Himmel

Alaba ist in jedem Fall seit Jahren eine Konstante auf der höchsten Ebene des Fußballs. Die Vorschusslorbeeren, die ein Fünfjahresvertrag bei Real nach seinem Wechsel von den Bayern mit sich bringt, sprechen für sich. Auch dass er bei einigen der erfolgreichsten Trainer der Welt (Carlo Ancelotti, Pep Guardiola , Jupp Heynckes, Hansi Flick) ohne Zögern einen Stammplatz innehatte, zeigt das Weltformat des Buben aus Aspern.

Und wie wichtig sind ihm Ruf und Ansehen in Österreich? Darauf weiß Janko freilich keine Antwort, "finanziell wird es ihm wurscht sein". (Christian Hackl, Andreas Hagenauer, 18.4.2023)