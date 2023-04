Mahrer ist mittlerweile bekannt dafür, viele Funktionen gleichzeitig zu betreuen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Setzt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) die Sanktionen gegen Russland und Belarus um? Auch wenn österreichische Unternehmen betroffen sind? Das wollten die Neos in einer aktuellen parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wissen. Jetzt liegt die Beantwortung des Ministers vor.

Kritik hatten die Neos vor allem an der Doppelrolle von Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer geübt. Zuständig für die Umsetzung der Sanktionen sind in Österreich ja vor allem die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) im Innenministerium und die OeNB. Die Neos bemängeln, dass Mahrer nicht nur WKO-Chef, sondern auch OeNB-Präsident ist. Damit sei er "oberster Unternehmens- und Bankenlobbyist" und habe gleichzeitig eine "leitende Funktion in jener Institution inne, die für die Umsetzung der Sanktionen zuständig ist". Interessenkonflikte seien da vorprogrammiert, meinen die Neos. Erschwerend komme hinzu, dass sich Mahrer in seiner Rolle als WKO-Chef mehrfach kritisch über die EU-Sanktionen geäußert habe.

Finanzminister Brunner sieht dabei in der Beantwortung an die Neos allerdings kein Problem: Mahrer führe als Präsident der OeNB den Vorsitz im Generalrat und sei beratend tätig. Die Leitung der OeNB obliege dagegen dem Direktorium. Die Rechtsabteilung der OeNB, die für die Sanktionen zuständig sei, unterstehe somit nicht den Weisungen Mahrers. Im Übrigen gebe es kein Gesetz, das die Doppelrolle von WKO-Chef und OeNB-Präsident verbiete.

Ähnlich argumentiert Mahrer selbst. Er sei weder als Vorsitzender des Generalrats noch als WKO-Präsident in die operative Umsetzung der Sanktionen involviert. Er habe zudem nicht die Sanktionen kritisiert, sondern nur fehlende Begleitmaßnahmen der EU-Kommission.

"Generell grundfalsch"

Die Neos lassen das auf Nachfrage des STANDARD nicht gelten. Die "multiple Funktionspersönlichkeit" Mahrers werfe nicht nur eine schiefe Optik auf, sondern sei ein "tatsächliches Problem", sagt Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper. Bei den Sanktionen werde das besonders deutlich. "Wir halten es für grundfalsch, dass Interessenvertreter auf hoher Ebene einer Behörde sitzen, die eigentlich dazu dient, diese Interessen zu limitieren."

Abgefragt haben die Neos in der parlamentarischen Anfrage auch den Stand der Sanktionsdurchsetzung und ob der Finanzminister Einfluss darauf nahm. Brunner bestreitet das in der Beantwortung. Er habe keinerlei Weisungen erteilt.

Insgesamt hat die Task Force zur Durchsetzung der Sanktionen neunmal getagt, dazu kommt eine laufende Abstimmung. Der Task Force gehören neben der DSN und der OeNB auch die FMA und mehrere Minister an. Auf dem Stand von Ende Jänner seien 249 Konten von 46 Personen eingefroren worden. Ob und wie viele Sanktionsverstöße es seitens österreichischer Unternehmen gab, teilte der Minister nicht mit. Sollte die OeNB solche feststellen, werden die Strafverfolgungsbehörden informiert, heißt es. (Jakob Pflügl, 18.4.2023)