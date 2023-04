Deutschlands Annalena Baerbock und US-Kollege Antony Blinken. Foto: Imago / Kira Hofmann

Karuizawa – Bevor es später ernst wurde beim G7-Treffen im japanischen Karuizawa, hat Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi am Sonntag den "Big Seven" auf lukullische Weise die "Fab Four" in Erinnerung gerufen: Ober-Beatle John Lennon, der gemeinsam mit seiner japanischen Muse Yoko Ono des Öfteren in dem Nobelurlaubsort verweilte, habe während seiner Aufenthalte mit Genuss die Apfeltorte einer örtlichen Konditorei verspeist, erklärte der Außenminister – und ließ die Spezialität prompt den beiden Geburtstagskindern der Runde servieren: Frankreichs Chefdiplomatin Catherine Colonna wurde am ersten Konferenztag 67 Jahre alt, ihr US-Kollege Antony Blinken 61.

Warnung an Autoritäre

Abgesehen davon lässt der für drei Tage anberaumte Gipfel der Außenministerinnen und -minister wenig Platz für Sentimentalitäten. Der Krieg Russland gegen die Ukraine, aber auch die wachsenden Spannungen mit China im nahen Indopazifik dürften die Unterredungen in der zentraljapanischen Stadt dominieren. Freilich: Weder Russland noch China sind eingeladen.

Gastgeber Hayashi eröffnete die Beratungen mit einer vehementen Warnung an die beiden großen Abwesenden: "Wir werden jegliche einseitigen Versuche zurückweisen, den Status quo durch Gewalt zu ändern", sagte er.

Mit "wir" meinte Hayashi konkret sein eigenes Land, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien – die G7. Diese Länder, sagte Japans Außenminister, würden der Welt ihre "feste Entschlossenheit" demonstrieren, die internationale Ordnung auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten".

Zur Bewältigung globaler Herausforderungen sei es aber wichtig, "konstruktive und stabile" Beziehungen zu China aufzubauen, fügte Hayashi an. Japan bemüht sich, eine Art geschlossener Front gegen autoritäre Staaten zu bilden, die versuchen, den globalen Status quo mit Gewalt zu verändern. Es wird erwartet, dass die G7 Russland zum Abzug aus der Ukraine aufruft – einmal mehr.

Treffen USA/China anvisiert

Die deutsche Chefdiplomatin Annalena Baerbock (Grüne) drängte auf ein rasches Treffen zwischen US-Außenminister Blinken und dessen chinesischen Amtskollegen Qin Gang: "Das wäre aus meiner Sicht wichtig, dass es dieses Treffen zeitnah gibt." Chinas Säbelrasseln gegenüber Taiwan, dessen Unabhängigkeit Peking seit langem revidieren möchte, verurteilten die G7-Ministerinnen und -Minister: Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan sei ein "unverzichtbares Element für Sicherheit und Wohlstand der internationalen Gemeinschaft".

Auch das seit Jahren auf Eis liegende Atomabkommen mit dem Iran sowie die Lage in Afghanistan, wo das Überleben von Millionen Menschen von humanitärer Hilfe abhängt, wollen die G7-Gesandten besprechen. (flon, 17.4.2023)