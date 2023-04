Frank-Walter Steinmeier zeichnete Ex-Kanzlerin Angela Merkel aus. Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Im Berliner Schloss Bellevue ist Angela Merkel derzeit gar nicht so selten. Vor kurzem erst nahm die deutsche Altkanzlerin am Abendessen für den britischen König Charles III. teil.

Am Montagabend war sie schon wieder da – und diesmal stand sie selbst im Mittelpunkt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte geladen, um Merkel zu ehren und ihr den höchsten deutschen Orden zu verleihen: das Großkreuz in besonderer Ausführung. Getragen wird es laut deutschem Bundespräsidialamt von der rechten Schulter zur linken Hüfte. Erst zwei Personen haben es in Deutschland erhalten: die ehemaligen CDU-Kanzler Konrad Adenauer (1949 bis 1963) und Helmut Kohl (1982 bis 1998).

Jetzt war Merkel dran, gewürdigt werden mit dem Orden 16 Jahre Kanzlerschaft (2005 bis 2021). Eine "beispiellose Politikerin" nannte sie Steinmeier und betonte, dass es für die Deutschen zwei Kennzeichen für Merkels ganze Amtszeit gegeben habe: "Auf die Kanzlerin und ihr Pflichtbewusstsein konnte man sich verlassen. Und die Kanzlerin stellte sich als Person nie in den Mittelpunkt."

Frage nach der epochalen Leistung

Steinmeier, der von 2005 bis 2009 Außenminister unter Merkel war, lobte auch einige ihrer Eigenschaften, die eine so lange Kanzlerschaft möglich gemacht hätten: "Beharren auf Fakten, die Kunst des Verhandelns, die Fähigkeit zum Kompromiss, Festigkeit und die Unbeirrbarkeit." Unklar aber blieb, für welche epochal herausragenden Leistungen Merkel gewürdigt wurde.

Doch Steinmeier sprach auch ein schwieriges Kapitel an: das Verhältnis zu Russland. Zwar habe Merkel sich nach 2014, nach der Annexion der Krim, "bis zur Erschöpfung bemüht", mit Russland zu verhandeln. Doch wenn man an den 24. Februar 2022 denke, also den Tag des Einmarsches der Russen in der Ukraine, dann sei festzustellen: "Dieser Epochenbruch fordert von uns allen neues Nachdenken."

Nach der Verleihung des Ordens meinte Merkel: "Ich möchte danke sagen, dass ich heute hier sein darf." Sie dankte auch ihrem Nachfolger, Kanzler Olaf Scholz (SPD), und betonte: "Ich erinnere mich vage, dass Zeit ein knappes Gut ist." Dennoch hätten sie und Scholz immer versucht, bei "Meinungsverschiedenheiten gut zusammenzuarbeiten". Persönliche Worte richtete Merkel an ihren Ehemann, Joachim Sauer. Sie meinte: "Er hatte vieles auszuhalten und durchzustehen."

Aktive CDU-Spitze nicht vertreten

Sauer war ebenso zur Ordensverleihung gekommen wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es war jedoch niemand aus der aktuellen CDU-Spitze anwesend.

In ihrer eigenen Partei sind mit dieser Ordensverleihung und der damit verbundenen Ehre auch nicht alle einverstanden. "Der Bundespräsident schadet damit der Demokratie und ihrer Glaubwürdigkeit", schreibt der Historiker Andreas Rödder, Chef der CDU-Grundwertekommission, in einem Beitrag für den "Tagesspiegel". Er kritisiert Merkels Russland-Politik als "größten außenpolitischen Fehler seit 1945". Seine Bewertung: "Der eigentliche Fehler hat darin gelegen, Putin weiter zu vertrauen, auch als alle äußeren Anzeichen dafür sprachen, dass man das nicht mehr tun darf."

Auch CDU-Vize Carsten Linnemann meint, es sei offenkundig, dass Merkel "große Verdienste hat, gerade international". Aber sie habe "auch Fehler gemacht, sogar eklatante".

Seltene Interviews

In Deutschland sind viele Menschen enttäuscht, dass Merkel weitgehend von der Bildfläche verschwunden ist und zur Kritik kaum oder nur sehr dosiert Stellung nimmt. Interviews mit ihr sind rar. So antwortete sie im Dezember 2022 in einem Gespräch mit der "Zeit", auf die Frage, ob sie heute an irgendeiner Stelle anders handeln würde, schlicht mit: "Nein."

Danach meinte sie immerhin: "Natürlich lerne ich." Sie räumte auch ein, dass nicht alles gut gelaufen sei. So hätte man vor 2015 mehr Mittel für das World Food Programme in Flüchtlingslagern zur Verfügung stellen müssen, um eine Situation wie im Sommer 2015 gar nicht erst aufkommen zu lassen. Es sei auch beim Klimaschutz "nicht genügend passiert", ebenso wenig bei den Ausgaben für das Verteidigungsbudget.

Verbindung durch Handel

Was Russland betrifft, vermittelte Merkel bisher, dass sie nicht anders habe handeln können. Zur Kritik an ihr sagte sie in der "Zeit": "Es wäre doch geradezu ein Armutszeugnis, wenn ich jetzt, nur um meine Ruhe zu haben und ohne wirklich so zu denken, einfach sagen würde: ,Ach, stimmt, jetzt fällt’s mir auch auf, das war falsch."

Im Sommer 2022 hatte sie gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) den Bau und die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 verteidigt: "Ich habe nicht an Wandel durch Handel geglaubt, aber an Verbindung durch Handel, und zwar mit der zweitgrößten Atommacht der Welt."

Am Montagabend gab es von der Kanzlerin a. D. gar keine Erklärung. Man muss also auf weitere Interviews warten. (Birgit Baumann aus Berlin, 17.4.2023)