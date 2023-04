Yarl wird von seinem Schulbezirk als "ausgezeichneter Schüler und talentierter Musiker" beschrieben. Foto: Lee Merritt via REUTERS

Kansas City (Kansas) – Ein Mann aus Kansas City wurde am Montag wegen Schüssen auf einen schwarzen Teenager angeklagt, der auf dem Weg zur Abholung seiner jüngeren Zwillingsgeschwister zum falschen Haus gegangen war. Die Staatsanwaltschaft von Clay County klagte Andrew Lester, 85, wegen Körperverletzung ersten Grades und bewaffneter krimineller Handlungen an, weil er Ralph Yarl, 16, am vergangenen Donnerstag gegen 22 Uhr vor der Tür seines Hauses in einem Vorort angeschossen hatte.

"Ich kann Ihnen sagen, dass der Fall eine rassistische Komponente hat", sagte Zachary Thompson, Staatsanwalt von Clay County, in einer Pressekonferenz, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. In Kansas City gab es zwei Tage lang Proteste. Yarl wurde nach Angaben seiner Familie inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen wurde und erholt sich von Schussverletzungen an Kopf und Arm.

Demonstration

Demonstrierende versammelten sich vor dem einstöckigen Haus des Verdächtigen in einer von Bäumen gesäumten Straße und riefen "Black lives are under attack" (Schwarze Leben sind in Gefahr) und "Stand up, fight back" (Steht auf und wehrt euch), wie Online-Videos zeigen.

"Kein Kind sollte jemals in Angst leben, erschossen zu werden, nur weil es an der falschen Tür klingelt", twitterte Vizepräsidentin Kamala Harris als Reaktion auf die Schießerei.

Der Hausbesitzer wurde in Gewahrsam genommen, für 24 Stunden in Untersuchungshaft genommen und dann bis zu einer Befragung von Yarl und der Sammlung von Beweisen freigelassen, sagte der Polizeichef von Kansas City, Stacey Graves.

"Stand-your-ground-Gesetz"

Der Anwalt der Familie, Ben Crump, forderte am Montag, dass der Hausbesitzer verhaftet und wegen versuchten Mordes an einem Teenager angeklagt wird, der von seinem Schulbezirk als "ausgezeichneter Schüler und talentierter Musiker" beschrieben wird.

Missouri hat ein "Stand-your-ground-Gesetz", das es Hausbesitzern und -besitzerinnen erlaubt, sich mit körperlicher Gewalt gegen mutmaßliche Eindringlinge zu verteidigen. Das Gesetz besagt, dass eine Person nur dann tödliche Gewalt anwenden darf, wenn sie begründet annimmt, dass dies notwendig ist, um sich selbst oder eine andere Person vor dem Tod oder einer schweren Körperverletzung oder einem möglichen Verbrechen zu schützen. (APA, 18.4.2023)