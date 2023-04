Laut dem Bericht sind Hass und Verschwörungstheorien "in den Mainstream der politischen Rechten vorgedrungen". In den USA wurden 2022 mehr als 3.600 antisemitische Vorfälle registriert

Dem Bericht zufolge hat auch die politische Linke den Antisemitismus gefördert. Foto: Getty Images / iStockphoto / Stadtratte

Washington – Das soziale und politische Klima in den Vereinigten Staaten ist in den letzten Jahren zu einem fruchtbaren Boden für Antisemitismus geworden, so ein am Montag veröffentlichter Bericht der Anti-Defamation League und der Universität Tel Aviv. Ausdrucksformen des Hasses gegen Juden seien "Mainstream und normalisiert" geworden, und Vorfälle von Gewalt, Vandalismus und Belästigung von Juden haben zugenommen, so der Bericht.

Der Bericht bringt den Anstieg des Antisemitismus mit Trends wie dem wachsenden Populismus, der politischen Polarisierung und der Zunahme von Hassverbrechen im ganzen Land in Verbindung. Dem Bericht zufolge sind Verschwörungstheorien und Hass, die einst an den Rand der extremen Rechten verbannt waren, "in den Mainstream der politischen Rechten vorgedrungen".

Verschwörungstheorie

Eine Version der "großen Ersetzungstheorie", getarnt in einer "gemäßigteren und nicht offen antisemitischen Sprache", habe sich in Teilen der Republikanischen Partei weit verbreitet, so der Bericht, und er fügte hinzu, dass der Fox News-Moderator Tucker Carlson in seiner Sendung ebenfalls die Verschwörungstheorie vertrete.

Die Verschwörungstheorie geht davon aus, dass linke und jüdische Eliten die ethnische und kulturelle Verdrängung der weißen Bevölkerung durch nicht-weiße Einwanderer vorantreiben. Nach diesem Glauben würde die Kabale der politischen und wirtschaftlichen Elite durch die Masse der verschuldeten Nicht-Weißen an der Macht gehalten.

Carlson hat bestritten, antisemitisch zu sein, und das Republican National Committee hat Anfang des Jahres eine Resolution verabschiedet, in der Antisemitismus verurteilt wird.

Begegnung zwischen Trump und Fuentes

In dem am Montag veröffentlichten Bericht werden auch Ereignisse aus jüngster Zeit erwähnt, wie z. B. der Empfang des ehemaligen Präsidenten Donald Trump für den weißen Rassisten Nick Fuentes in seinem Privatclub in Florida Ende letzten Jahres.

Trump, der 2024 erneut für das Präsidentenamt kandidiert, sagte, die Begegnung mit Fuentes habe sich versehentlich ereignet, als er mit dem Musiker Ye, früher bekannt als Kanye West, zu Abend aß. Ye wurde letztes Jahr wegen antisemitischer Äußerungen aus den sozialen Medien verbannt.

Politische Linke

Dem Bericht zufolge hat auch die politische Linke den Antisemitismus gefördert, indem sie fälschlicherweise behauptete, Juden hätten zu viel Macht und Reichtum, um Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt zu sein.



Im Jahr 2022 wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 3.600 antisemitische Vorfälle registriert, mehr als in jedem anderen Jahr, seit die Anti-Defamation League 1979 mit der Beobachtung des Themas begann. (APA, 18.4.2023)