Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Am 26. April jährt sich der Todestag von Willi Resetarits. Der auch als Ostbahn-Kurti bekannte Musiker ist im Alter von 73 Jahren tödlich verunglückt. In Erinnerung an den sozial engagierten Künstler gibt es am 22. April auf Ö1 zwei Radiosendungen zum Wiederhören. Ergänzend erscheint die Ö1-CD "Von Ostbahn-Kurti zu Dr. Kurt Ostbahn – Chronologie einer Karriere", berichtete der ORF.

"In Wien entstand der Rock 'n' Roll – Ostbahn-Kurti und die Chefpartie" lautet der Titel der Sendung "Hörbilder" (9.05 Uhr). Musikjournalist Günter Brödl hatte Mitte der 1970er die Figur Ostbahn-Kurti für ein Theaterstück erfunden, Resetarits, damals noch Mitglied der Polit-Folkgruppe Schmetterlinge, verkörperte sie mit Beginn der 1980er-Jahre zunächst noch inkognito. Der Kurti und seine Chefpartie waren eine geheimnisumwobene Band.

"Weltberühmt in ganz Österreich"

"Der Erfolg vom Ostbahn-Kurti", sagte Resetarits, "hat mich sehr erstaunt. Ich erinnere mich an eine Tournee, wo das Maximum 27 zahlende Zuschauer waren. Aber wir hatten so viel Freude an der Musik, dass wir einfach weitergemacht haben." Ende der 1980er-Jahre ist die Band "weltberühmt in ganz Österreich", so Resetarits. Das vor 34 Jahren mit Resetarits, der Chefpartie, dem Psychiater Günter Pernhaupt und dem Soziologen Roland Girtler entstandene Feature, lässt nachvollziehen, was das Außergewöhnliche und Faszinierende dieses Projektes war.

"Es ist wia im Kino..." – die "Nachtbilder" (22.35 Uhr) bringen Songtexte von Brödl, gelesen und kommentiert von Resetarits. Wesentlich für den Erfolg von Ostbahn Kurti war Brödls Gabe, Texte von amerikanischen und englischen Rockklassikern ins Wienerische zu übertragen, und Willi Resetarits' Interpretation dieser. Beide teilten das Interesse an Sprache und Sprachen, im Besonderen am Wiener Dialekt. (APA, 18.4.2023)