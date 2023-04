Der ehemalige Papstsekretär Georg Gänswein (rechts) im "ZiB 2"-Interview.

Es scheint für einen Augenblick Stille in der Dreierbeziehung zwischen den SPÖ-Kandidaten für die Leitung der Partei eingekehrt zu sein. In der ZiB 2 jedenfalls ist diesbezüglich nichts Bedeutendes zu erfahren. Thema ist jedoch ein anderes Dreiecksverhältnis, das nach Ableben eines der Beteiligten durch das Buch eines zweiten nachwirkt. Georg Gänswein, Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., steht Armin Wolf Rede und Antwort.

Sein Buch Nichts anderes als die Wahrheit hat womöglich auch Amtsträger Papst Franziskus aufgeregt. Es folgen Dementi: Gänswein bestreitet, mit dem Buch offen Kritik am jetzigen Papst geübt zu haben. Auch sei nicht wahr, dass er über vertrauliche Briefe von Franziskus geschrieben habe. Im Grunde wolle er Einseitigkeiten über das Bild, das von Joseph Ratzinger verbreitet wurde, korrigieren.

Es wurde aber spannender. War es ein Fehler, dass Ratzinger nach seinem Rücktritt nicht ins Kloster nach Bayern gegangen ist? War das nicht doch nur ein halber Rücktritt, gab es quasi zwei Päpste? Er selbst habe doch, so Wolf zu Gänswein, von einem "erweiterten Papstamt" gesprochen, von einem "aktiven und einem kontemplativen Teilhaber". Nein, es waren keine zwei Päpste. Was er, Gänswein, da gesagt hatte, sei ein Fehler gewesen, er habe das zurückgezogen. "Irren ist menschlich, verharren ist teuflisch", schmunzelt Gänswein, bis die Frage nach seiner Zukunft aufkommt.

ORF

Es machen ja Meldungen die Runde, dass ihn Franziskus als Nuntius ins ferne Costa Rica schicken wolle? Er hielt das für Fake News. Er fühle sich in Franziskus' Händen "ganz gut geborgen", so Gänswein am Ende eines Interviews, das doch eine nette Abwechslung war. (Ljubiša Tošić, 18.4.2023)