Die sozialistische Spitzenkandidatin Nina Mathies will die linke Koalition in der ÖH fortführen. Frauen sollten stärker gefördert werden, um die Verteilung akademischer Posten anzugleichen

Foto: APA/Steinmaurer

Die ÖH-Wahl 2021 brachten dem Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) einen unerwarteten Erfolg. Das Plus von zwei Prozentpunkten beförderte die rote Fraktion mit einem Anteil von 25 Prozent erstmals auf Platz eins in der bundesweiten Vertretung. Gemeinsam mit den grünen Studierenden (Gras) und den Fachschaftslisten (Flö) bildete der VSStÖ daraufhin wieder eine linke Koalition.

Die 22-jährige Nina Mathies will diesen Weg fortsetzen. Die Vorarlbergerin studiert Umweltingenieurswissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien und hat dort auch schon ÖH-Erfahrung gesammelt, sie ist derzeit stellvertretende Vorsitzende in der Universitätsvertretung. Für welches Programm tritt die VSStÖ-Spitzenkandidatin ein, und wie will sie ihre Rolle im Studierendenparlament anlegen? Im Rahmen einer Serie im Vorfeld der ÖH-Wahl vom 9. bis 11. Mai hat sich Mathies den Fragen des STANDARD gestellt.

STANDARD: Der VSSTÖ war in den vergangenen zwei Jahren die stärkste ÖH-Fraktion, hat auch die Vorsitzende gestellt. Wie haben Studierende das in ihrem Lern- und Lebensalltag bemerkt, was hat sich für sie verbessert?

Mathies: Wir haben uns vor allem dafür eingesetzt, dass alle Studierenden sozial abgesichert sind. Wir konnten die automatische Anpassung der Studienbeihilfe an die Inflation erkämpfen und diverse Fördertöpfe, die Studierende während der Corona-Krise, des russischen Angriffskriegs und während der Teuerung unterstützt haben, einrichten. Mit der größten Studierendenbefragung seit 30 Jahren wurde ein umfassendes Stimmungsbild zur Lage der Studierenden erhoben, auf dem unsere weitere ÖH-Arbeit nun aufbauen soll.

STANDARD: Was sind Ihre zwei wichtigsten Forderungen für die Unis?

Mathies: Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Studienbeihilfe erhöht wird und der Kreis der Bezieherinnen und Bezieher erweitert wird. Aktuell leben zwei Drittel der Studierenden unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1.400 Euro. Über dieses Niveau sollte die Beihilfe langfristig angehoben werden. Außerdem fordern wir die Einführung eines Teilzeitstudiums. Damit könnten sich Studierende jedes Semester aufs Neue entscheiden, ob sie mit 30 ECTS-Punkten Vollzeit, mit 16 ECTS Teilzeit studieren oder ein Semester pausieren wollen. Damit werden vor allem arbeitende Studierende und Studierende mit Betreuungspflichten entlastet. Außerdem wird dadurch der Leistungsdruck verringert.

STANDARD: Der VSStÖ will kostenlose Kinderbetreuung am Hochschulstandort. Viele Hochschulen – insbesondere Fachhochschulen – sind aber klein. Da wäre der Kindergarten an manchen Tagen wohl recht leer. Besteht da nicht die Gefahr einer Ressourcenverschwendung, wenn man überall Kindergärten aufmacht und finanziert?

Mathies: Durch eine kostenlose Kinderbetreuung würde vor allem für alleinerziehende Studierende mit Kind eine immense Hürde auf dem Weg zur Hochschule abgebaut. Aber es sollen nicht nur Studierende von weiteren Kindergartenplätzen profitieren: Beim Uni-Kindergarten an der Boku, wo ich im ÖH-Vorsitzteam bin, funktioniert das bereits: Erst bekommen Studierende einen Platz, anschließend Mitarbeiter:innen und – wenn dann noch Plätze frei sind – hochschulexterne Personen.

STANDARD: Wie soll die "geschlechtergerechte Besetzung" von Hochschulposten durchgesetzt werden, die dem VSStÖ vorschwebt? Dürfen sich dann nur Frauen auf neu ausgeschriebene Posten bewerben, wenn eine Fakultät derzeit männerlastig besetzt ist?

Mathies: Wer sich auf Posten bewerben darf, kann nicht vorgeschrieben werden. Viel eher muss damit gearbeitet werden, Frauen in den betroffenen Fakultäten – vor allem im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich – spezifisch zu fördern. Dafür sind Arbeitsbedingungen notwendig, die mit den Lebensumständen von Frauen, die noch immer häufig mit Aufgaben überlastet werden, vereinbar sind. Derzeit ist es so, dass die Posten an unseren Hochschulen noch immer ungleich verteilt sind. Je angesehener die Positionen sind, desto kleiner wird der Anteil an Frauen, das führt auch zu einer ungleichen Lohnverteilung.



STANDARD: Was wollen Sie speziell an den FHs erreichen?

Mathies: An Fachhochschulen müssen im Laufe des Studiums häufig diverse Praktika absolviert werden. In vielen Fällen wird diese Arbeit nur schlecht oder gar nicht bezahlt, Studierende werden als billige Arbeitskräfte verwendet. Daneben haben die Betroffenen aber keine Zeit, woanders Geld zur Deckung des Lebensunterhalts zu verdienen. Pflichtpraktika sollten daher gerecht bezahlt werden. Zusätzlich braucht es an FHs die Option, ein gewisses Ausmaß an Lehrveranstaltungen in jedem Semester nachholen zu können, ohne gleich das gesamte Semester zu wiederholen. Wir wollen, dass bis zu acht ECTS mit ins nächste Semester genommen werden können.

STANDARD: Wie hoch ist das Wahlkampfbudget des VSStÖ, und wer finanziert es?

Mathies: Rund 50.000 Euro. Wir bekommen das Geld aus Spenden, von der SPÖ und von diversen Institutionen, die in unseren Materialien Inserate schalten.

STANDARD: Mit wem würden Sie (k)eine Koalition eingehen?

Mathies: Am liebsten ist mir eine linke Koalition. Wir arbeiten mit allen zusammen, die für einen freien Hochschulzugang und ein gerechtes Bildungssystem einstehen. Mit rechtsextremen Gruppen wie dem RFS würden wir nicht koalieren. (Theo Anders, 21.4. 2023)