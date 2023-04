Vor zehn Jahren war die Sache einfach. Plastikblumenkranz auf dem Kopf, Sonnenbrille auf der Nase und Boots an den Füßen, fertig war das Festival-Outfit. Wer Coachella sagt, denkt bis heute an jene Kränze, an gehäkelte Fransenponchos und abgesäbelte Jeansshorts. Das ist wenig verwunderlich. Lange wurde der Look konserviert, und zwar nicht nur im kalifornischen Coachella Valley. Man kann guten Gewissens behaupten: Die Blumenkränze geronnen zum Klischee, in Kombination mit kurzen Jeansshorts wurden sie zum Abziehbild des sommerlichen Festivallooks.

Schuld daran waren auch die Social-Media-Plattformen, die in den Zehnerjahren größer und größer wurden. Die Selfies junger Menschen mit Blumenkränzen vor dem Riesenrad wie die Debatten über die kulturelle Aneignung von Federschmuck und Bindis haben das Image des kalifornischen Festivals geprägt. Davon zeugen unzählige Bildersammlungen auf Instagram und Pinterest. Coachella war nicht nur zur Cashcow ihres umstrittenen Betreibers Philip Anschutz, sondern auch zum einträglichen Business für unzählige Modeunternehmen und Fast Fashion-Giganten geworden. Vielleicht sahen die Looks deshalb über einen langen Zeitraum ziemlich erwartbar aus. Selbst der nüchterne Normcore-Trend konnte den "Boho-Vibes" in den Zehnerjahren nichts antun.

So in etwa sah 2014 ein typischer Coachella-Auftritt aus. Foto: imago/ZUMA Press

Damit scheint nun aber vorerst Schluss zu sein. Denn Kendall Jenner, Hailey Bieber, sie kamen am vergangenen Wochenende in Outfits, die dem Coachella-Klischee den Mittelfinger zeigen: Jenner erschien in minimalistischem Schwarz, in Hüfthosen des australischen Labels St Agni. Bieber wiederum steckte in weiten Baggy-Jeans des schwedischen Labels Acne, dazu trug sie ein bauchfreies weißes Spaghettiträgerteil. Das US-Model Amelia Gray Hamlin? Wählte eine schwarze Version von Biebers Outfit. Es sieht viel danach aus, als habe der "Y2K"-Trend, nun auch die Festivals erreicht.

Ist das das Ende einer Mode-Ära, fragte deshalb die australische "Vogue" vor wenigen Tagen und beschwor das Aussterben der fransigen Wildlederjacken herauf. Da könnte was dran sein, auch wenn die "Boho-Vibes" noch nicht vollkommen in die Schranken verwiesen wurden. Wer genau hinschaut, entdeckt auf dem Coachella noch immer auch gehäkelte Miniröcke und Oberteile. Wir behalten das jedenfalls im Auge, die Festivalsaison steht ja gerade erst in den Startlöchern. (Anne Feldkamp, 19.4.2023)