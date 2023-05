In Erde graben und auf gute Erfolge hoffen – die Gartelsaison geht gerade so richtig los. Foto: Imago/Westend61

Gurke, Pflücksalat, Tomate – fertig ist der Sommersalat. Die Zutaten holt man sich aus dem eigenen Hochbeet, dann schmeckt er gleich noch besser. Ihnen läuft schon das Wasser im Mund zusammen? Dann auf die Plätze, fertig, Hochbeet! Um Gemüse zu ziehen, braucht man nicht immer ein Feld, auch im kleinen Beet sprießen Radieschen, Karotten oder Paprika. Da für ein Hochbeet kein eigener Garten notwendig ist, sondern es auf Balkon, Terrasse oder im Gemeinschaftsgarten aufgestellt werden kann, ist es auch für Städterinnen längst zur beliebten Alternative geworden.

DER STANDARD bat die Garten-Expertinnen Doris Kampas und Brigitte Ströbitzer um Tipps, was beim Gemüsenanbau im Hochbeet zu beachten ist. Damit der Sommersalat so schmeckt, wie Sie ihn sich vorstellen.

Frage: Wo stelle ich das Hochbeet auf?

Antwort: Nicht ganz in den Schatten, die Pflanzen brauchen Sonne, um wachsen zu können. Der Untergrund muss nicht unbedingt Erde sein, auch befestigte Flächen eignen sich. Wenn Sie Ihr Hochbeet auf Balkon oder Terrasse platzieren, ist die maximale Gewichtsobergrenze zu beachten. Ein mit Erde befülltes Hochbeet, das nass wird, legt noch mal ordentlich an Gewicht zu. Empfehlenswert ist daher, sich mit der Hausverwaltung über die Traglast auszutauschen und gegebenenfalls auf kleinere oder niedrigere Hochbeetmodelle zurückzugreifen.

Frage: Was ist sonst noch bei der Größe zu beachten?

Antwort: Am besten orientiert man sich bei der Höhe des Beets an der eigenen Körpergröße, schließlich ist einer der Vorteile, nicht gebückt arbeiten zu müssen. Bei der Breite empfiehlt es sich, dass diese nicht mehr ausmacht als die doppelte Armlänge, damit man auch die Mitte des Beetes gut erreichen kann. Die Länge ist zwar an sich beliebig, zu sehr ausarten sollte ein Hochbeet in der Länge aber auch nicht, da der Erdinnendruck zu stark zu werden droht.

Hochbeete in einer Gemeinschaftsanlage. In der Höhe sind sie variabel. Foto: Standard/Newald

Frage: Aus welchem Material soll das Hochbeet sein?

Antwort: Es gibt sie aus Metall, Holz, Beton, Ziegel oder Plastik. Die Expertinnen raten zu natürlichen Materialien. Ziegel oder Holz speichern die Wärme etwa tagsüber und kühlen in der Nacht langsam ab. Plastik hingegen droht bei Hitze zu schmelzen, Metall wird brennheiß und dann wieder schnell kalt.

Frage: Wie kleide ich das Beet aus?

Antwort: Vor der Befüllung ist es wichtig, ein Wühlmausgitter anzubringen, damit die kleinen Nager nicht von unten das Wurzelwerk anknabbern. Ausgekleidet wird das Beet mit einer Noppenfolie, damit das Holz nicht in direkten Kontakt mit der Erde kommt. Passiert das, droht aufgrund der Feuchtigkeit der Erde Schimmel. Noppenfolie ist wichtig und soll nicht durch eine herkömmliche Plastikfolie, etwa eine Teichfolie, ersetzt werden. Denn wenn diese direkt anliegt, kann Schwitzwasser entstehen, was wiederum Schimmelgefahr bedeutet. Unterhalb des Handlaufs empfehlen die Expertinnen einen Schneckenschutz in Form eines schmalen Metallstreifens. Er macht es Schnecken unmöglich, ins Beet zu gelangen.

Frage: Wie befülle ich das Beet? Und warum braucht es verschiedene Schichten?

Antwort: Die Befüllung des Hochbeets ist das Um und Auf, man geht nach einem Schichtsystem vor und verwendet im Idealfall das, was ohnehin im Garten vorhanden ist. Die unterste Ebene besteht aus alten Zweigen und Ästen. Das Beet wird damit zu zwei Dritteln befüllt. Von Thujen oder Nadelgehölz sollte man absehen, weil es den Boden versauert. Es folgt eine zehn bis fünfzehn Zentimeter hohe Schicht mit Grasschnitt, Staudenresten, alten Blüten und Stängeln. Darüber kommt alte Erde oder Kompost. Für die nächste Ebene nimmt man alte Blätter her. Nur Nusslaub soll vermieden werden, da es eine Gerbsäure enthält, die wachstumshemmend wirkt. Als Alternative zu Laub oder Grasschnitt bietet sich auch Elefantengras an, das im Fachhandel gekauft werden kann. Die obersten zehn bis fünfzehn Zentimeter werden schließlich mit einer qualitativ hochwertigen, gekauften Bioerde befüllt.

Auch Kohlrabi kann im Hochbeet gezogen werden. Foto: Standard/Hendrich

Frage: Warum ist das Hochbeet besser als ein "normales" Beet?

Antwort: Neben der angenehmen Arbeitshöhe wird auch das Wachstum im Hochbeet gefördert. Das Schichtsystem ermöglicht eine besondere Wärmezirkulation. Durch die Verrottung des Materials wird Wärme erzeugt, was wiederum ein Booster für das Pflanzenwachstum ist. Der Nachteil ist, dass das Beet von Jahr zu Jahr zusammensinkt und wieder aufgefüllt werden muss.

Frage: Das Beet ist nach dem Winter abgesunken – wie fülle ich es wieder auf?

Antwort: Durch die angesprochene Verrottung schrumpft das Material im Hochbeet. Nach dem Winter füllt man es daher am besten wieder mit Laubresten und Grasschnitt an. Nur die oberste Schicht besteht wieder aus frischer Erde. Alle sieben bis zehn Jahre ist es notwendig, das Hochbeet komplett zu leeren und neu anzufüllen, weil dann die Nährstoffe aufgebraucht sind.

Salat wächst auch dann, wenn es noch kälter ist. Aufs Dach nicht vergessen. Foto: Standard/Newald

Frage: Wann ist der beste Zeitpunkt zum Setzen?

Antwort: Das Beet ist nun einsatzbereit. Erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner nutzen es bereits in den frühen Monaten des Winters, um etwa Salat anzusetzen. Hier ist es aber wichtig, ein Dach auf dem Hochbeet anzubringen, da die Pflanzen ansonsten abfrieren. Neben Salat funktionieren auch Radieschen oder Spinat schon früh in der Saison. Für andere Sorten sollte man die Eisheiligen im Mai abwarten, da die Gefahr besteht, dass Pflanzen sonst abfrieren. Die befragten Gärtnerinnen nennen folgende Gemüsesorten, die sich gut im Hochbeet entwickeln: Kopfsalat, Paprika, Melanzani, Karotten, Zwiebeln, Porree, Vogerlsalat, Spinat, Radieschen, Gurken, Zucchini, Kürbis, Erdbeeren, Erbsen, Brokkoli, Karfiol, Sellerie. Bei Kürbis und Zucchini ist allerdings zu beachten, dass sie viel Platz in Anspruch nehmen.

Frage: Welches Gemüse verträgt sich, welches nicht?

Antwort: Es gilt zu beachten, dass nicht alle Gemüsesorten miteinander können und daher im Beet nicht nebeneinander gepflanzt werden sollten. Rote Rüben und Mangold fühlen sich nicht zusammen wohl, genauso wie Knoblauch und Bohnen. Auch Petersilie und Kopfsalat vertragen sich nicht. Der Salat wird nicht zum Kopf, sondern fängt zu blühen an. Manche Gemüsesorten wachsen auch abseits des Hochbeets genauso gut oder besser, für sie ist der Standort nicht unbedingt der beste.

Frage: Nicht alles muss ins Hochbeet?

Antwort: Nein, bei manchen Gemüsesorten sind andere Faktoren wichtiger, als dass sie im Hochbeet wachsen müssen. Tomaten brauchen etwa ein Dach, um vor Regen geschützt zu sein. Der direkte Kontakt mit Wasser kann verursachen, dass sie an Graufäule erkranken, was sich an braunen Flecken bemerkbar macht. Tomaten pflanzt man also am besten direkt in den Boden und baut sich eine Dachkonstruktion – oder man setzt die Jungpflanzen in einen Topf, den man unter ein Dach stellen kann. Auch Beeren abseits der Erdbeere sind nicht unbedingt fürs Hochbeet gedacht, weil es sich um große Sträucher handelt. Und Kräuter wachsen auch in niedrigeren Beeten oder in Kiesbeeten gut, sie sind nicht auf den warmen Boden des Hochbeets angewiesen.

Tomaten müssen nicht ins Hochbeet, sie fühlen sich vor Regen geschützt am wohlsten. Foto: Standard/Newald

Frage: Düngen und Gießen – was ist bei der Pflege des Hochbeets zu beachten?

Antwort: Gegossen wird am besten frühmorgens. Die Expertinnen ermuntern auch dazu, Bewässerungsschläuche zu verlegen, um eine Tröpfchenbewässerung zu ermöglichen. Das spare Zeit und Wasser. Egal wie gegossen wird: Wichtig ist es, die Erde zu befeuchten und nicht die Pflanzen von oben zu begießen. Das kann zu den schon beschriebenen faulen bis schimmligen Stellen am Gemüse führen. Dünger bringt man am besten schon im Zuge des Schichtaufbaus ein. Im ersten Jahr ist dadurch der Nährstoffbedarf gedeckt. Ab dem zweiten Jahr empfiehlt es sich nachzudüngen: mit im Handel verfügbaren Bioprodukten. In die Erde können auch Hornspäne oder Schafwollpellets eingearbeitet werden.

Frage: Und wenn ich alles abgeerntet habe?

Antwort: Richtig vorbei ist die Hochbeetsaison nie. Auch über den Winter kann beispielsweise Pflücksalat gezogen werden. Auch Asiagemüse ist im Winter eine Option. Pak Choi hält Minusgrade etwa gut aus. Wenn es richtig kalt ist, empfiehlt es sich, die Pflanzen abzudecken, zum Beispiel mit Vlies. Das Hochbeet kann somit im Prinzip ganzjährig genutzt werden. (Rosa Winkler-Hermaden, 15.5.2023)