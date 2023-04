Nachdem Chats Interventionen in der Justiz nahelegten, wird erstmals ein Personalsenat eingebunden. Auch die Datenschutzbehörde sucht eine neue Leitung

Chats mit der jetzigen OGH-Vizepräsidentin Marek und dem damaligen Justizminister Brandstetter (ÖVP) entfachten eine Diskussion rund um Postenbesetzungen in der Justiz. Foto: IMAGO / Panthermedia

Wien – Für den Obersten Gerichtshof (OGH) wird eine neue Spitze gesucht. OGH-Präsidentin Elisabeth Lovrek und Vizepräsident Matthias Neumayr gehen in Pension, ihre Nachfolge wurde am Dienstag in der "Wiener Zeitung" ausgeschrieben. Dabei kommt erstmals ein neuer Bestellmodus zur Anwendung, der mehr Transparenz bringen soll. Ebenfalls ausgeschrieben sind die Leitung und die stellvertretende Leitung der Datenschutzbehörde.

Die neue Präsidentin oder der neue Präsident des OGH soll mit 1. Jänner 2024 den Dienst antreten, die neue Vizepräsidentin bzw. der neue Vizepräsident bereits per 1. Oktober 2023. Die Bewerbungsfrist endet am 26. Mai. Die Bewerbungen inklusive Motivationsschreiben nimmt das Justizministerium entgegen, als Gehalt winken knapp 15.222 bzw. 13.798 Euro monatlich.

Anlassfall Marek

Bisher konnte das Justizressort den OGH-Präsidenten und -Vizepräsidenten direkt bestellen. Nach der Chataffäre rund um die Vizepräsidentin Eva Marek, deren Nachrichtenverkehr mit dem damaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) nahelegt, dass Brandstetter sie vorgezogen habe, um eine ihm unliebsame Kandidatin zu verhindern, überarbeitete das von den Grünen geführte Justizministerium den Bestellungsmodus.

Erstmals wird bei der Auswahl ein Personalsenat eingebunden. Damit soll der Kritik an mangelnder Transparenz begegnet werden. Dem Senat gehört neben den Wahlmitgliedern des Personalsenats und des Außensenats des OGH auch die dienstälteste Präsidentin bzw. der dienstälteste Präsident eines Oberlandesgerichts an. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) könnte beim Vorschlag an den Bundespräsidenten, der die OGH-Spitze ernennt, von der Reihung des Senats abgehen – eine Umreihung müsste aber laut Justizressort erstmals schriftlich begründet und dokumentiert werden.

Blockade beim BVwG

Posten in der Justiz werden weiterhin als Spielball der Politik gehandelt. Im Fall des größten Gerichts Österreichs, des Bundesverwaltungsgerichts, können sich ÖVP und Grüne nicht einigen – obwohl ein gereihter Dreiervorschlag einer Besetzungskommission vorliegt. Die Grünen gaben Ende März an, dass die Neubesetzung jederzeit beschlossen werden könnte, und spielten den Ball an den Koalitionspartner. Die ÖVP äußerte sich bislang dazu nicht.

Per 1. Oktober wird zudem im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" eine neue Leitung der Datenschutzbehörde gesucht, per 1. Jänner 2024 auch eine stellvertretende Leitung. Auch hier endet die Bewerbungsfrist am 26. Mai. Die Datenschutzbehörde soll für die Einhaltung des Datenschutzes sorgen. (APA, lalo, 18.4.2023)