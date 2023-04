Frischer als Zimtschnecken, bestechen die Lemon Rolls durch ein angenehmes Zitrusaroma und erinnern ein wenig an den Frühling

Germteig ist eine Herausforderung: Verwendet man alte Germ, geht der Teig nicht auf. Zu lange gehen darf man ihn auch nicht lassen, dann schmeckt er säuerlich. Beim Backen muss man wiederum darauf achten, dass er zwar durch ist, aber nicht zu lang im Ofen steht, sonst wird das Gebäck gar zu trocken.

In den Germteig der Tiktokerin inbloombakery kommt die Schale von gleich zwei Zitronen. Generell ist das Rezept für Zitronenschnecken, das auf Tiktok mehr als 13 Millionen Aufrufe und knapp 1,8 Millionen Likes bekommen hat, eine Zitrusbombe: In alle Bestandteile der Lemon Rolls kommt Zitrone. Am Ende ergibt das ein feines Zitronenaroma, das perfekt zum Frühling passt.

Foto: Kevin Recher

Zutaten

Für die Zitronenschnecken



300 ml Milch

7 g Trockengerm



1 TL Zucker

593 g Mehl

1 ½ TL Salz

2 EL Zucker

2 Eier

112 g Butter, sehr weich

½ EL Vanille

2 TL Zitronenabrieb (von ca. 2 Zitronen)

Für die Füllung



112 g Butter, sehr weich

110 g brauner Zucker

100 g Zucker

2 EL Zitronenabrieb (von ca. 2 Zitronen)

2 EL Zitronensaft

¼ TL Salz

60 ml Schlagobers

Für das Frosting

56 g Butter, weich

113 g Frischkäse, kalt

97 g Staubzucker

Abrieb einer halben Zitrone

½ EL Zitronensaft