Für den Pontifex schneidern die unterschiedlichsten Menschen: vom Traditionsunternehmen bis hin zum freizügigen Enfant terrible.

Foto: IMAGO / epd

Filippo Sorcinelli posiert auf Instagram gerne ohne Shirt und designt Mode für den Papst oder geistliche Ordensträger. Über seinen Oberkörper und seine Arme verlaufen auffällige Linien, die sich zu einer großen geometrischen Tätowierung zusammenfügen. Auf einem Foto sitzt das künstlerische Multitalent mit heruntergelassener Hose und breiter, futuristischer Sonnenbrille auf einem Sessel. Die Augengläser, in deren Design kleine LED-Lampen integriert sind, sehen aus wie ein Leuchtschild. Die Bildunterschrift: "Sexualität ist ein fundamentaler und wesentlicher Teil des Menschen." Beworben wird seine Parfumkollektion, die Düfte heißen "popper-pop" oder "cyber-sex".

Angesichts der geistlichen Kundschaft irritieren die freizügigen Schnappschüsse auf seinem Profil. Andere Aufnahmen zeigen den Künstler und Gründer des Atelier LAVS für liturgische Gewänder bei der Arbeit. Sorcinelli steht inmitten geistlicher Kleidung, teilt Detailaufnahmen der klerikalen Roben und zeigt sich beim Orgelspielen. Einige der Stücke sind aktuell in der Ausstellung "In Persona Christi" in Bologna zu sehen. Seine Entwürfe schmückten bereits Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus. Sakrale Kunst und Symbole, vor allem aus dem Mittelalter, dienen dem italienischen Modeschöpfer als Inspirationsquelle für seine Modelle.

Des Papstes neue Kleider

Erst vor wenigen Wochen kursierte ein Bild des amtierenden Papst Franziskus im Internet. Darauf zu sehen: das Kirchenoberhaupt in einem auffälligen, weißen Steppmantel. Um seinen Hals hängt eine lange Kette mit einem großen Kreuz. Würde nicht das Haupt des Pontifex aus dem Mantel ragen, hätte das Outfit glatt von einem angesagten Rapper stammen können. Erstellt wurde das Bild aber per Bildgenerator von einer künstlichen Intelligenz (KI).

Traditioneller geht es bei den Entwürfen von Filippo Sorcinelli zu. Er berücksichtigt die christliche Symbolik in seinem Schaffensprozess und verwendet für die geistlichen Roben Materialien wie Seide, Brokat oder Wolle. Bestickt wird die Kleidung in zeitintensiver, aufwendiger Handarbeit. Die Preise für die schlichteren Modelle des Atelier LAVS starten bei etwas mehr als 1.000 Euro. Die meisten Stücke sind aber deutlich teuer, eine besonders prächtige Ausführung kann über 7.000 Euro kosten.

Sorcinelli selbst sieht keinen Widerspruch in seinem freizügigen Online-Auftritt und seiner Tätigkeit für den Pontifex. Er habe großen Respekt vor der Kirche, trotzdem wolle er die Freiheit haben, sich ohne Einschränkungen auszudrücken, erwähnte der Modeschöpfer vor einigen Jahren gegenüber der Deutschen Welle. Solange der Papst lieber zu liturgischem Gewand als Steppmantel greift, dürfte der Modedesigner auch weiterhin gut im Geschäft bleiben und bald genug Stücke für weitere Ausstellungen beisammen haben.

Heilige Mode mit historischem Faktor

Für die päpstliche Garderobe sind auch andere Schneidereien zuständig, darunter die italienische Familie Gammarelli. Ihr Shop für liturgische Gewänder befindet sich auf der Via di Santa Chiara in Rom. Giovanni Antonio Gammarelli war mit der Geschäftseröffnung im Jahr 1798 der Erste der Familie, der sich um weltliche Anliegen wie die Kleidung der Geistlichkeit kümmerte. Das Kirchenoberhaupt hieß damals Papst Pius VI. Einige Jahrhunderte und 16 Päpste später haben die Gammarellis das modische Amt in sechster Generation inne. Mittlerweile bestellt nicht nur der Klerus beim Familienunternehmen, auch der Rest der Welt schätzt den sakralen Touch der Textilien. Besonders beliebt sind die Gammarelli-Socken, denen der ehemalige französische Ministerpräsident Edouard Balladur zu Bekanntheit verhalf. Er hatte eine Vorliebe für die roten Fußkleider, die normalerweise von Kardinälen geordert werden. Der Papst zieht übrigens weiße Socken an, die Farbe gilt als Zeichen der Reinheit und des Lichts.

Papst Benedikt XVI. mit Angela Merkel und Christian Wulff im Jahr 2011. Der Pontifex trägt kein Prada, sondern rote Loafers und weiße Socken. Foto: imago stock&people

Auch die Füße des Vorgänger-Pontifex Benedikt XVI. sorgten in der Modewelt für Aufsehen: "Der Papst trägt Prada" titelten viele Zeitungen. Feurige Loafers, um genau zu sein. Die Farbwahl war kein Zufall, Rot symbolisiert in der christlichen Kirche nämlich Blut und die Kreuzigung Christi. Die Gerüchte hielten sich so hartnäckig, dass der Vatikan sogar dementierte, dass das edle Schuhwerk von Prada stammte. (Elena Sterlini, 20.4.2023)