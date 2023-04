Details zur Spielumsetzung des Besensports gibt es noch nicht, "Quidditch Champions" kann aber schon bald ausprobiert werden. Foto: Unbroken Studios/Warner

Der Erfolg von "Hogwarts Legacy" beflügelt das nächste Spiel aus dem Universum von Harry Potter. "Quidditch Champions" soll für PC und Konsole erscheinen und wird sich ausschließlich dem namensgebenden Zaubersport widmen. Ein finales Veröffentlichungsdatum gibt es für das Online-Multiplayer-Spiel noch nicht, eine öffentliche Testmöglichkeit ist aber schon kurzfristig für 21. und 22. April angesetzt.

"Quidditch Champions" soll sich bereits seit mehreren Jahren bei Unbroken Studios in Entwicklung befinden. Derzeit ist das Studio neben Rocksteady auch an der Entwicklung des umstrittenen "Suicide Squad: Kill the Justice League" beteiligt. Das Spiel scheint einem aktuellen Trailer zufolge auf eine stilisierte Grafik zu setzen, weitere Angaben, etwa zur generellen Spielstruktur, zu den unterschiedlichen Spielmodi oder auch zu einer möglichen Crossplay-Implementierung, sind derzeit noch offen.

Gematsu

Baldiges Anspielen mit Glück möglich

Einen ersten Eindruck vom Spiel können sich Fans schon sehr bald verschaffen. Auf der offiziellen Website kann man sich – recht kurzfristig – für einen Beta-Spieltest anmelden, der für kommendes Wochenende am 21. und 22. April angesetzt ist. Notwendig ist dafür ein WB-Konto und viel Glück: Warner und Unbroken Studios behalten es sich vor, die teilnehmenden Spielerinnen und Spieler selbst auszuwählen. (red, 18.4.2023)