Das Narrativ von der "schönen Schwangeren" ist weit verbreitet. Das Bild der werdenden Mutter, die eine ganz besondere Ausstrahlung hat, pralle Haut und volles Haar aufweist und vor lauter Glück nahezu leuchtet – wer kennt es nicht. Gründe dafür sind vorwiegend die hormonelle Umstellung des Körpers und die stärkere Durchblutung in dieser Phase. Doch neben Frauen, die ihre Schwangerschaft und die massiven Veränderungen des eigenen Körpers tatsächlich vorwiegend erbaulich erleben und denen es nie in ihrem Leben besser ging, gibt es auch zahlreiche andere, die von derlei nur träumen können und eher mit ihren "anderen Umständen" hadern.

Wenn die Schwangerschaft weniger angenehm verläuft

So kann etwa die schwangerschaftsbedingte Übelkeit, von der manche Frauen ganz verschont bleiben, bei anderen zur schweren Belastung werden – und auch nicht auf den Morgen beschränkt sein, sondern den ganzen Tag hindurch auftreten. Weiters kann die bleierne Müdigkeit und chronische Erschöpfung, die viele Schwangere kennen, gehörig an die Substanz gehen. Auch sexuell kann sich vieles verändern: Verspüren die einen verstärkte Lust auf ihren Partner oder ihre Partnerin, ist den anderen jegliche Berührung unangenehm. Je länger die Schwangerschaft fortschreitet, kann es weitere Symptome geben, die einen belasten – etwa Wassereinlagerungen im Körper, Probleme mit dem Blutdruck, Sodbrennen, permanente Rückenschmerzen oder Hämorrhoiden. Hinzu kommt, dass man als Schwangere ja nicht jedes Medikament und jede Behandlung ohne weiteres in Anspruch nehmen kann, wodurch eine Linderung der Beschwerden vielfach unmöglich ist und manches pränatale Leiden erst mit der Geburt des Kindes endet.

Nicht so bei "Aya mit den schwarzen Haaren" – für sie bildete die Schwangerschaft den Auftakt für eine generell sehr negativ erlebte Zeit, gegen deren Tabuisierung sie sich entschieden wehrt:

Wie war das bei Ihnen?

Haben Sie Ihre Schwangerschaft als besonders positive Lebensphase in Erinnerung, oder waren diese Monate für Sie vorwiegend beschwerlich? Was war am schönsten – und was hat Ihnen am meisten zu schaffen gemacht? Wie haben Sie sich anfangs gefühlt, wie als Hochschwangere und wie nach der Geburt? Plaudern Sie im Forum! (Daniela Herger, 19.4.2023)